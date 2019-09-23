Да, таблица не четкая, там про пумб пишут что вероятно бесплатно, а я точно знаю что бесплатно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 00:40
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:37
А оплатить кредиткой прямо на сайте Теплоцентрали не пробовали? Там в отличии от Новакома нет комиса за услуги.[/quote]
Ради интереса зашел на сайт теплоцентрали, там теперь вообще нет возможности оплатить. Перекидывает на страницу выбора города и Кривого Рога там вообще нет. Но насколько я помню, была там комиссия и очень даже немаленькая
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:13
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