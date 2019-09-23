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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1502150315041505
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 00:40

  rudnitep написав:ОТП берет 5грн за исходящий п2п

Да, таблица не четкая, там про пумб пишут что вероятно бесплатно, а я точно знаю что бесплатно.
Maksi2
 
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В переводах п2п, у мони негде назначение платежа написать?
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:37

А оплатить кредиткой прямо на сайте Теплоцентрали не пробовали? Там в отличии от Новакома нет комиса за услуги.[/quote]

Ради интереса зашел на сайт теплоцентрали, там теперь вообще нет возможности оплатить. Перекидывает на страницу выбора города и Кривого Рога там вообще нет. Но насколько я помню, была там комиссия и очень даже немаленькая
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:13

  mihasik написав:В переводах п2п, у мони негде назначение платежа написать?

вообще-то у р2р одно единственное назначение - "перевод от с одной карты на другую". Или Вы решили там номер накладной за поставленный товар с НДС писать? ;)
Flamingo
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