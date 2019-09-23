Да, таблица не четкая, там про пумб пишут что вероятно бесплатно, а я точно знаю что бесплатно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 00:40
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:37
А оплатить кредиткой прямо на сайте Теплоцентрали не пробовали? Там в отличии от Новакома нет комиса за услуги.[/quote]
Ради интереса зашел на сайт теплоцентрали, там теперь вообще нет возможности оплатить. Перекидывает на страницу выбора города и Кривого Рога там вообще нет. Но насколько я помню, была там комиссия и очень даже немаленькая
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:13
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:55
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:46
В Приваті є тількі для карток Привата. Спробуйте переказати на картку іншого банку.
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:46
Ну у привата очень много нелогичностей есть. У других банков ЭТОГО нету. Оно и понятно р2р как я писал ранее это просто перевод "персон-ту-персон" - тут никакого иного назначения как перевод денег быть не должно в принципе. А те "алени" которые в приватовском манисенде пишут "за телевизор от васи пупкина" и сами рискуют и получателя подставляют.
ЗЫ. А для платежей (не переводов) существует СЭП - вот там есть реквизит "назначение платежа" у всех банков. Но это немного другая история.
Додано: Вів 24 вер, 2019 12:00
если перевод p2p внутри моно - то есть поле "назначение"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 24 вер, 2019 12:56
Народ, тут писали, что на каком-то сайте можно билеты в кино купить с правильным МСС. Не подскажете, где?
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