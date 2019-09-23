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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:06
Искатель написав:
Народ, тут писали, что на каком-то сайте можно билеты в кино купить с правильным МСС. Не подскажете, где?
У мультиплекса МСС правильный - кино.
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Flamingo
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