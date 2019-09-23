У мультиплекса МСС правильный - кино.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:06
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:44
За исходящий п2п ОТП берет комиссию 1%+5грн.
Причем, в мобильном отп смарт нет перевода на другие карты с карты отп, только через сайт ipay.
А 5 грн. - это дополнительная комиссия отп за списание с карты отп при пополнении других карт через сторонних провайдеров.
Не различая эти комиссии, вы вводите пользователей в заблуждение.
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:45
Не так. У отп нет своего сервиса переводов. То что вы пишите (1%+5грн.) - это стоимость услуг стороннего сервиса ipay, а не ОТП.
А ОТП взымает 5 грн как "Комісія за списання (власних або кредитних) коштів з рахунку при здійсненні переказу з картки Банку на картку іншого банку". , причем "Інші фінансові компанії/ банки можуть стягувати додаткову комісію за проведення такої операції"
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