У мультиплекса МСС правильный - кино.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:06
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:44
За исходящий п2п ОТП берет комиссию 1%+5грн.
Причем, в мобильном отп смарт нет перевода на другие карты с карты отп, только через сайт ipay.
А 5 грн. - это дополнительная комиссия отп за списание с карты отп при пополнении других карт через сторонних провайдеров.
Не различая эти комиссии, вы вводите пользователей в заблуждение.
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:45
Не так. У отп нет своего сервиса переводов. То что вы пишите (1%+5грн.) - это стоимость услуг стороннего сервиса ipay, а не ОТП.
А ОТП взымает 5 грн как "Комісія за списання (власних або кредитних) коштів з рахунку при здійсненні переказу з картки Банку на картку іншого банку". , причем "Інші фінансові компанії/ банки можуть стягувати додаткову комісію за проведення такої операції"
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:26
Чи готові ви до гейміфікованого котобанкінгу?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:26
Re: Monobank
И так не так.
Есть р2р-сервис ОТП(обслуживаемый айПэем), за который ОТП берет 1%+5грн
И есть сторонний(т.е. от др. банков и агрегаторов) р2р-сервис, за который ОТП тоже берет, но тока 5грн
Всегда удивлялся -- эт скока ж наглости должно быть у банки, шобы не ударив палец о палец положить себе в мошну 5грн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:44
Re: Monobank
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:31
rudnitep, см. viewtopic.php?p=4754092#p4754092
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:16
Re: Monobank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 24 вер, 2019 22:08
Таке пишете вечорами, ніби разом зі своїм заклятим другом до пляшки заглядаєте...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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