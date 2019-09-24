RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1503150415051506
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:06

  Искатель написав:Народ, тут писали, что на каком-то сайте можно билеты в кино купить с правильным МСС. Не подскажете, где?

У мультиплекса МСС правильный - кино.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3002
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:44

  rudnitep написав:ОТП берет 5грн за исходящий п2п

За исходящий п2п ОТП берет комиссию 1%+5грн.
Причем, в мобильном отп смарт нет перевода на другие карты с карты отп, только через сайт ipay.
А 5 грн. - это дополнительная комиссия отп за списание с карты отп при пополнении других карт через сторонних провайдеров.
Не различая эти комиссии, вы вводите пользователей в заблуждение.
Bosstone
 
Повідомлень: 1325
З нами з: 21.04.10
Подякував: 595 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:45

  Bosstone написав:
  rudnitep написав:ОТП берет 5грн за исходящий п2п

За исходящий п2п ОТП берет комиссию 1%+5грн.
Причем, в мобильном отп смарт нет перевода на другие карты с карты отп, только через сайт ipay.
А 5 грн. - это дополнительная комиссия отп за списание с карты отп при пополнении других карт через сторонних провайдеров.
Не различая эти комиссии, вы вводите пользователей в заблуждение.


Не так. У отп нет своего сервиса переводов. То что вы пишите (1%+5грн.) - это стоимость услуг стороннего сервиса ipay, а не ОТП.
А ОТП взымает 5 грн как "Комісія за списання (власних або кредитних) коштів з рахунку при здійсненні переказу з картки Банку на картку іншого банку". , причем "Інші фінансові компанії/ банки можуть стягувати додаткову комісію за проведення такої операції"
rudnitep
 
Повідомлень: 151
З нами з: 16.11.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:26

Чи готові ви до гейміфікованого котобанкінгу?
https://red-forum.com/showpost.php?p=15 ... count=6211
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3555
З нами з: 18.08.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:26

Re: Monobank

  rudnitep написав:Не так

И так не так.
Есть р2р-сервис ОТП(обслуживаемый айПэем), за который ОТП берет 1%+5грн
И есть сторонний(т.е. от др. банков и агрегаторов) р2р-сервис, за который ОТП тоже берет, но тока 5грн
Всегда удивлялся -- эт скока ж наглости должно быть у банки, шобы не ударив палец о палец положить себе в мошну 5грн :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29215
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2336 раз.
Подякували: 3376 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:44

Re: Monobank

  clientage написав:Есть р2р-сервис ОТП(обслуживаемый айПэем), за который ОТП берет 1%+5грн
И есть сторонний(т.е. от др. банков и агрегаторов) р2р-сервис, за который ОТП тоже берет, но тока 5грн


По тарифам ОТП получается, что комис при ipay будет 1%+5грн + еще 5 грн (комис карты).
rudnitep
 
Повідомлень: 151
З нами з: 16.11.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:31

rudnitep, см. viewtopic.php?p=4754092#p4754092
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29215
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2336 раз.
Подякували: 3376 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:16

Re: Monobank

  klug написав:Чи готові ви до гейміфікованого котобанкінгу?

ГЕЙ?
вже в банках???
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:08

  greenozon написав:
  klug написав:Чи готові ви до гейміфікованого котобанкінгу?

ГЕЙ?
вже в банках???

Таке пишете вечорами, ніби разом зі своїм заклятим другом до пляшки заглядаєте...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3555
З нами з: 18.08.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 06:30

та я реально в шоці від сучасної ангіфікованої мовної інтервенції...
розібрався, бо вже почав лякатись що західнді сучасні ге** тренди офіційно підтримувані на найвищих єуро рівнях прорвались в кришталево чисту недоторкану БСУ :)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 1%96%D1%8F
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1503150415051506
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13397)
25.09.2019 08:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.