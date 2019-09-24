Додано: Сер 25 вер, 2019 08:41

klug написав: Чи готові ви до гейміфікованого котобанкінгу?

https://red-forum.com/showpost.php?p=15 ... count=6211 Чи готові ви до гейміфікованого котобанкінгу?

Это имеется в виду? Из телеграма господина Гороховского.Итак, свайп вправо или, что обозначает третья точка на главном экране?За свайпом вправо в течение часа появится раздел«Награды»Теперь, пользуясь нашей картой и приложением, вы можете зарабатывать награды за активность.Награда представляет собой красивую (иногда очень красивую) анимированную картинку с нашим любимым котом.Некоторые награды открыть легко, а ради каких-то придётся сильно попотеть.Коллекционирование - это такой особый жанр зависимости, что если в него вовлечься, то можно горы свернуть ради полной коллекции. И мы очень хотим, чтобы наши клиенты и их дети «вдохновились» этой историей и как следует хайпанули вместе с нами.Кстати, по мнению учёных, занятие любимым хобби благотворно влияет на здоровье, в частности, восстанавливает энергию мозга, развивает память и улучшает настроение. А одним из самых полезных видов хобби ученые называют коллекционирование.Первым пяти клиентам, которые соберут всю коллекцию, мы подарим железные карты и я с удовольствием вручу их за совместным бизнес-завтраком.Но даже без этих призов, собирать наших котов очень азартно.Для выравнивания шансов участников, отсчет прогресса в день запуска раздела у всех начинается с нуля. И сверху при входе в раздел светится место в турнирной таблице, если участник не хуже чем 75% других участников.Ну что?!Доброй охоты всем нам! :copyright:P.S. Если вам не по душе этот раздел его можно отключить в разделе «Ещё», но это разорвёт нам сердце.я немножко большего ожидал, от добавления дополнительного экрана.