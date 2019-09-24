RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1504150515061507
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:41

  klug написав:Чи готові ви до гейміфікованого котобанкінгу?
https://red-forum.com/showpost.php?p=15 ... count=6211


Это имеется в виду? Из телеграма господина Гороховского.
Итак, свайп вправо или, что обозначает третья точка на главном экране?
За свайпом вправо в течение часа появится раздел
«Награды»

Теперь, пользуясь нашей картой и приложением, вы можете зарабатывать награды за активность.
Награда представляет собой красивую (иногда очень красивую) анимированную картинку с нашим любимым котом.
Некоторые награды открыть легко, а ради каких-то придётся сильно попотеть.

Коллекционирование - это такой особый жанр зависимости, что если в него вовлечься, то можно горы свернуть ради полной коллекции. И мы очень хотим, чтобы наши клиенты и их дети «вдохновились» этой историей и как следует хайпанули вместе с нами.
Кстати, по мнению учёных, занятие любимым хобби благотворно влияет на здоровье, в частности, восстанавливает энергию мозга, развивает память и улучшает настроение. А одним из самых полезных видов хобби ученые называют коллекционирование.

Первым пяти клиентам, которые соберут всю коллекцию, мы подарим железные карты и я с удовольствием вручу их за совместным бизнес-завтраком.
Но даже без этих призов, собирать наших котов очень азартно.
Для выравнивания шансов участников, отсчет прогресса в день запуска раздела у всех начинается с нуля. И сверху при входе в раздел светится место в турнирной таблице, если участник не хуже чем 75% других участников.

Ну что?!
Доброй охоты всем нам! :copyright:

P.S. Если вам не по душе этот раздел его можно отключить в разделе «Ещё», но это разорвёт нам сердце.

я немножко большего ожидал, от добавления дополнительного экрана.
ukrmvs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 22.05.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:48

  ukrmvs написав:я немножко большего ожидал, от добавления дополнительного экрана.

Ну, хоть отключить можно. А то еще нехватало на бизнес-завтрак с гей-мификаторами прилипнуть.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4407
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:59

  ukrmvs написав:
  klug написав:Чи готові ви до гейміфікованого котобанкінгу?
https://red-forum.com/showpost.php?p=15 ... count=6211


Это имеется в виду? Из телеграма господина Гороховского.
Итак, свайп вправо или, что обозначает третья точка на главном экране?
За свайпом вправо в течение часа появится раздел
«Награды»

Теперь, пользуясь нашей картой и приложением, вы можете зарабатывать награды за активность.
Награда представляет собой красивую (иногда очень красивую) анимированную картинку с нашим любимым котом.
Некоторые награды открыть легко, а ради каких-то придётся сильно попотеть.

Коллекционирование - это такой особый жанр зависимости, что если в него вовлечься, то можно горы свернуть ради полной коллекции. И мы очень хотим, чтобы наши клиенты и их дети «вдохновились» этой историей и как следует хайпанули вместе с нами.
Кстати, по мнению учёных, занятие любимым хобби благотворно влияет на здоровье, в частности, восстанавливает энергию мозга, развивает память и улучшает настроение. А одним из самых полезных видов хобби ученые называют коллекционирование.

Первым пяти клиентам, которые соберут всю коллекцию, мы подарим железные карты и я с удовольствием вручу их за совместным бизнес-завтраком.
Но даже без этих призов, собирать наших котов очень азартно.
Для выравнивания шансов участников, отсчет прогресса в день запуска раздела у всех начинается с нуля. И сверху при входе в раздел светится место в турнирной таблице, если участник не хуже чем 75% других участников.

Ну что?!
Доброй охоты всем нам! :copyright:

P.S. Если вам не по душе этот раздел его можно отключить в разделе «Ещё», но это разорвёт нам сердце.

Дібіли, б... :roll:
Кочевник
 
Повідомлень: 939
З нами з: 16.02.17
Подякував: 169 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:09

Ну,почему дeбилы. Еще со времен ДОСа встраивали, иногда, всякие пятнашки в серьезный софт. Теперь, с тем же мышлением на Андроид.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4407
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:15

Re: Monobank

  wig написав:Еще со времен ДОСа встраивали, иногда, всякие пятнашки


якщо память не підводить це називалось паскальне яйце, тобто сюрприз, але знайти його було важко і довго :)
тобто воно було сховано далеко і глибоко.
до речі в тому ж андроіді в кожній версії є своя пасхалка - в секції "Про.."
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6019
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:32

Re: Monobank

"Понравилось" это, награда: Купите 5 авиа билетов... Lol.
А в целом, ловушка для милениалов, ты картинки собирай, а мы на тебе заработаем, лошок. :lol:
Maksi2
 
Повідомлень: 214
З нами з: 18.06.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:05

Re: Monobank

Придумывают х..рню.((


1) я бы сделал бы выбор: доставку Новой Почтой деподоговора или бонус (кешбек) 35-40 гривен на счёт (с отсылкой договора на електронную почту)... Многие битые свинорылы брали бы второй вариант!
2) чем проводить розыгрыш призов (лохотрон) - лучше дали бы +0,5% к ставке. И я был бы весь твой, Моня.)
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:25

Re: Monobank

Вообще идея с ачивками не нова
Не стоит к ней слишком критично и серьёзно относится, вещь добровольная. Кому то да зайдет
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25580
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 6019 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:02

Re: Monobank

Отключил не открывая. Пусть рвется ихнее сердце. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3004
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1504150515061507
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anis, Google Feedfetcher, MASolomko, sens, Кочевник і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.