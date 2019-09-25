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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1505150615071508
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:14

  Flamingo написав:Отключил не открывая. Пусть рвется ихнее сердце. :twisted:


судя по отзывам в группах "фейсбука" новация не зашла. но господин Гороховский не унывая взывает использовать, уверяя что так выражается любовь банка к клиенту.

ради интереса заглянул таки, посмотреть, какая она такая, банковская любовь. с сотню квестов увидел, получил "котика" за вход. пожал плечами и отключил.

я ждал копилку
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:20

Re: Monobank

Какая сотня, 51 всего
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:18

  ukrmvs написав:я ждал копилку

А вы условия видели этой копилки?
Только за свои. И перечислять с карты (на которой 10% на остаток) в банку (на которой 10% на остаток). Это гениально :mrgreen:
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:45

Re: Monobank

Faceless написав:Какая сотня, 51 всего
Если округлять то будет сотня
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:13

Цікаво, я для тих, хто вже із залізною карткою ачівки запустили чи ні?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:43

Для всех запустили.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 20:11

  anikola13 написав:Утренний поезд заехал?


Та же беда. Они заняты, котиков раздают.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:21

  ingtrans написав:Для всех запустили.

Залізних чим мотивують, просто сніданком?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:29

  klug написав:Залізних чим мотивують, просто сніданком?

Просто котиками. Залізні можуть і самі поснідати. :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:16

Геймифицируют они, а стыдно мне.
node
 
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