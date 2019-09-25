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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2019 13:14
Flamingo написав:
Отключил не открывая. Пусть рвется ихнее сердце.
судя по отзывам в группах "фейсбука" новация не зашла. но господин Гороховский не унывая взывает использовать, уверяя что так выражается любовь банка к клиенту.
ради интереса заглянул таки, посмотреть, какая она такая, банковская любовь. с сотню квестов увидел, получил "котика" за вход. пожал плечами и отключил.
я ждал копилку
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ukrmvs
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Додано: Сер 25 вер, 2019 13:20
Какая сотня, 51 всего
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Faceless
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:18
ukrmvs написав:
я ждал копилку
А вы условия видели этой копилки?
Только за свои. И перечислять с карты (на которой 10% на остаток) в банку (на которой 10% на остаток). Это гениально
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dengon
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Додано: Сер 25 вер, 2019 15:45
Faceless написав:Какая сотня, 51 всего
Если округлять то будет сотня
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Додано: Сер 25 вер, 2019 18:13
Цікаво, я для тих, хто вже із залізною карткою ачівки запустили чи ні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 18:43
Для всех запустили.
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ingtrans
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Додано: Сер 25 вер, 2019 20:11
anikola13 написав:
Утренний поезд заехал?
Та же беда. Они заняты, котиков раздают.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 21:21
ingtrans написав:
Для всех запустили.
Залізних чим мотивують, просто сніданком?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 22:16
Геймифицируют они, а стыдно мне.
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node
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