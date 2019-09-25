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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1506150715081509
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 05:36

Я так понимаю Моня мутит с СЕП. Вчера утром отправил по сеп окочившийся депозит. Денег нет до сих пор. У всех так? Больше СЕП баловаться не буду, потеря 1 дня. п2п наше все. :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 08:27

  dengon написав:
  ukrmvs написав:я ждал копилку

А вы условия видели этой копилки?
Только за свои. И перечислять с карты (на которой 10% на остаток) в банку (на которой 10% на остаток). Это гениально :mrgreen:


если не хочется тратить свои деньги, но хочется залезть в кредитные, то почему бы и нет
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:23

  anikola13 написав:Я так понимаю Моня мутит с СЕП. Вчера утром отправил по сеп окочившийся депозит. Денег нет до сих пор. У всех так? Больше СЕП баловаться не буду, потеря 1 дня. п2п наше все. :)


Уже больше месяца как мутит моня с СЭП. Писали уже. Отправляет на второй день.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:30

  ukrmvs написав:если не хочется тратить свои деньги, но хочется залезть в кредитные, то почему бы и нет

Чтобы 2 месяца под 10% мариновать?
Ну такой себе выхлоп. Подозреваю, что в общем случае на кешбеке за свои больше заработаешь, чем на такой схеме :)
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:34

  anikola13 написав:Я так понимаю Моня мутит с СЕП. Вчера утром отправил по сеп окочившийся депозит. Денег нет до сих пор. У всех так? Больше СЕП баловаться не буду, потеря 1 дня. п2п наше все. :)


Отправленные вчера в 10-00 зашли сегодня 11-30.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:55

  dengon написав:
  ukrmvs написав:если не хочется тратить свои деньги, но хочется залезть в кредитные, то почему бы и нет

Чтобы 2 месяца под 10% мариновать?
Ну такой себе выхлоп. Подозреваю, что в общем случае на кешбеке за свои больше заработаешь, чем на такой схеме :)


аа в этом плане. моня давно уже не основная, поэтому кешбек использую только в максимальных категориях и то если их нет у конкурентов с кошерным начислением
ukrmvs
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