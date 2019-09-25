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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 05:36
Я так понимаю Моня мутит с СЕП. Вчера утром отправил по сеп окочившийся депозит. Денег нет до сих пор. У всех так? Больше СЕП баловаться не буду, потеря 1 дня. п2п наше все.
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anikola13
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Додано: Чет 26 вер, 2019 08:27
dengon написав: ukrmvs написав:
я ждал копилку
А вы условия видели этой копилки?
Только за свои. И перечислять с карты (на которой 10% на остаток) в банку (на которой 10% на остаток). Это гениально
если не хочется тратить свои деньги, но хочется залезть в кредитные, то почему бы и нет
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ukrmvs
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:23
anikola13 написав:
Я так понимаю Моня мутит с СЕП. Вчера утром отправил по сеп окочившийся депозит. Денег нет до сих пор. У всех так? Больше СЕП баловаться не буду, потеря 1 дня. п2п наше все.
Уже больше месяца как мутит моня с СЭП. Писали уже. Отправляет на второй день.
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Олег1964
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:30
ukrmvs написав:
если не хочется тратить свои деньги, но хочется залезть в кредитные, то почему бы и нет
Чтобы 2 месяца под 10% мариновать?
Ну такой себе выхлоп. Подозреваю, что в общем случае на кешбеке за свои больше заработаешь, чем на такой схеме
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dengon
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Додано: Чет 26 вер, 2019 10:55
dengon написав: ukrmvs написав:
если не хочется тратить свои деньги, но хочется залезть в кредитные, то почему бы и нет
Чтобы 2 месяца под 10% мариновать?
Ну такой себе выхлоп. Подозреваю, что в общем случае на кешбеке за свои больше заработаешь, чем на такой схеме
аа в этом плане. моня давно уже не основная, поэтому кешбек использую только в максимальных категориях и то если их нет у конкурентов с кошерным начислением
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ukrmvs
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