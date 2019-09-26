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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1507150815091510
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:08

Flamingo
да
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