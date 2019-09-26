Flamingo
да
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:08
Flamingo
да
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:37
У меня тоже тело не падает. Появляются кнопки "Снять" и "Продлить". Мне кажется, что у клиента должна быть возможность автоматического возврата депозита на карту. Пока что только проценты сами попадают на карту.
|