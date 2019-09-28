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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1507150815091510
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:08

Flamingo
да
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:37

  velvet написав:а у меня не "падает автоматом" тело депозита на карту после окончания срока, перечислял сам вручную...

У меня тоже тело не падает. Появляются кнопки "Снять" и "Продлить". Мне кажется, что у клиента должна быть возможность автоматического возврата депозита на карту. Пока что только проценты сами попадают на карту.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:50

  ROLF написав:Сегодня стал жертвой шахраїв....две предавторизации с возвратом,и платеж...как где могли узнать данные карты ? У кого какие мысли?Зображення

По традиции сам спросил,сам отвечу...,по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса,картами Мони и Альфы расчитались на АЙ тюнсе, в тоже время были попытки расчета Приватом и Авалем,на Привате успел обнулить лимит на расчеты,на Авале была пустая карта. Поддержка Мони приняла заявку-будем разбираться...бла..бла,самые технологичичные и т.д.,пока результата нет. А Альфа уже списанные деньги сегодня вернула на счет,так что вот.
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:24

Моно і приват виходить зараз самі незахищені карти. Взагалі незрозуміло як шахраї змогли таке прокрутити.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:42

ROLF

згадайте що і де ви оплачували (особливо в інторнетах)
можена фішинговий сайт попали, що вкрав ваші логіни-паролі
чи може в вас на компі вірус що шпигує за клавіатурою? і тд
десь є (було) "слабоє звнєно"
+50грн !
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greenozon
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