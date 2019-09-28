Flamingo
да
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:08
Flamingo
да
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:37
У меня тоже тело не падает. Появляются кнопки "Снять" и "Продлить". Мне кажется, что у клиента должна быть возможность автоматического возврата депозита на карту. Пока что только проценты сами попадают на карту.
Додано: Суб 28 вер, 2019 15:50
По традиции сам спросил,сам отвечу...,по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса,картами Мони и Альфы расчитались на АЙ тюнсе, в тоже время были попытки расчета Приватом и Авалем,на Привате успел обнулить лимит на расчеты,на Авале была пустая карта. Поддержка Мони приняла заявку-будем разбираться...бла..бла,самые технологичичные и т.д.,пока результата нет. А Альфа уже списанные деньги сегодня вернула на счет,так что вот.
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:24
Моно і приват виходить зараз самі незахищені карти. Взагалі незрозуміло як шахраї змогли таке прокрутити.
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:42
ROLF
згадайте що і де ви оплачували (особливо в інторнетах)
можена фішинговий сайт попали, що вкрав ваші логіни-паролі
чи може в вас на компі вірус що шпигує за клавіатурою? і тд
десь є (було) "слабоє звнєно"
+50грн !
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