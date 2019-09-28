Flamingo
да
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:08
Flamingo
да
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:37
У меня тоже тело не падает. Появляются кнопки "Снять" и "Продлить". Мне кажется, что у клиента должна быть возможность автоматического возврата депозита на карту. Пока что только проценты сами попадают на карту.
Додано: Суб 28 вер, 2019 15:50
По традиции сам спросил,сам отвечу...,по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса,картами Мони и Альфы расчитались на АЙ тюнсе, в тоже время были попытки расчета Приватом и Авалем,на Привате успел обнулить лимит на расчеты,на Авале была пустая карта. Поддержка Мони приняла заявку-будем разбираться...бла..бла,самые технологичичные и т.д.,пока результата нет. А Альфа уже списанные деньги сегодня вернула на счет,так что вот.
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:24
Моно і приват виходить зараз самі незахищені карти. Взагалі незрозуміло як шахраї змогли таке прокрутити.
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:42
ROLF
згадайте що і де ви оплачували (особливо в інторнетах)
можена фішинговий сайт попали, що вкрав ваші логіни-паролі
чи може в вас на компі вірус що шпигує за клавіатурою? і тд
десь є (було) "слабоє звнєно"
+50грн !
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Додано: Нед 29 вер, 2019 13:17
Самое интересное что во всех акках. присутствуют карты родственников,они не пострадали....но! приват,моно,альфа(мои) на одном фин номере,а аваль на другом..но была попытка авторизации...,и аваль никогда не использовался для расчетов на закордонных инет магазинах...
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