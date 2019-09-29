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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1508150915101511>
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:08

Flamingo
да
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:37

  velvet написав:а у меня не "падает автоматом" тело депозита на карту после окончания срока, перечислял сам вручную...

У меня тоже тело не падает. Появляются кнопки "Снять" и "Продлить". Мне кажется, что у клиента должна быть возможность автоматического возврата депозита на карту. Пока что только проценты сами попадают на карту.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:50

  ROLF написав:Сегодня стал жертвой шахраїв....две предавторизации с возвратом,и платеж...как где могли узнать данные карты ? У кого какие мысли?Зображення

По традиции сам спросил,сам отвечу...,по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса,картами Мони и Альфы расчитались на АЙ тюнсе, в тоже время были попытки расчета Приватом и Авалем,на Привате успел обнулить лимит на расчеты,на Авале была пустая карта. Поддержка Мони приняла заявку-будем разбираться...бла..бла,самые технологичичные и т.д.,пока результата нет. А Альфа уже списанные деньги сегодня вернула на счет,так что вот.
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:24

Моно і приват виходить зараз самі незахищені карти. Взагалі незрозуміло як шахраї змогли таке прокрутити.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:42

ROLF

згадайте що і де ви оплачували (особливо в інторнетах)
можена фішинговий сайт попали, що вкрав ваші логіни-паролі
чи може в вас на компі вірус що шпигує за клавіатурою? і тд
десь є (було) "слабоє звнєно"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:17

  greenozon написав:ROLF

згадайте що і де ви оплачували (особливо в інторнетах)
можена фішинговий сайт попали, що вкрав ваші логіни-паролі
чи може в вас на компі вірус що шпигує за клавіатурою? і тд
десь є (було) "слабоє звнєно"

Самое интересное что во всех акках. присутствуют карты родственников,они не пострадали....но! приват,моно,альфа(мои) на одном фин номере,а аваль на другом..но была попытка авторизации...,и аваль никогда не использовался для расчетов на закордонных инет магазинах...
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:38

Re: Monobank

  ROLF написав:по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса

Конкретно шо зломали банки не вияснили?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:25

  Квесторе_поверніться написав:
  ROLF написав:по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса

Конкретно шо зломали банки не вияснили?

Возможно логин/пароль от мастерпасса и попытались оплатить на сервисе без 3дс. Или сохраненные в браузере карты угнали через левый плагин или вирус.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:46

  Квесторе_поверніться написав:
  ROLF написав:по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса

Конкретно шо зломали банки не вияснили?

Не знаю...Альфа просто вернула уже списанные деньги...респект-не ожидал)))Ну Моня моризится....ожидал(((
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:55

  ROLF написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ROLF написав:по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса

Конкретно шо зломали банки не вияснили?

Не знаю...Альфа просто вернула уже списанные деньги...респект-не ожидал)))Ну Моня моризится....ожидал(((

Який порядок сум...якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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