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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 вер, 2019 16:10
Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно
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ROLF
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Додано: Нед 29 вер, 2019 22:00
ROLF написав:Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно
На моно был включен динамический CVV?
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Maksi2
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Додано: Нед 29 вер, 2019 22:20
Maksi2 написав: ROLF написав:Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно
На моно был включен динамический CVV?
От чего он спасает? Куча сервисов/сайтов снимают без cvv и 3д. Да и сама аппликуха на телефоне - это самое слабое звено.
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wig
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Додано: Нед 29 вер, 2019 22:42
wig написав: Maksi2 написав: ROLF написав:Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно
На моно был включен динамический CVV?
От чего он спасает? Куча сервисов/сайтов снимают без cvv и 3д. Да и сама аппликуха на телефоне - это самое слабое звено.
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Maksi2
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- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 21 раз.
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