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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1508150915101511
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:10

Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:00

  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно

На моно был включен динамический CVV?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:20

  Maksi2 написав:
  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно

На моно был включен динамический CVV?

От чего он спасает? Куча сервисов/сайтов снимают без cvv и 3д. Да и сама аппликуха на телефоне - это самое слабое звено.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:42

  wig написав:
  Maksi2 написав:
  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно

На моно был включен динамический CVV?

От чего он спасает? Куча сервисов/сайтов снимают без cvv и 3д. Да и сама аппликуха на телефоне - это самое слабое звено.

Maksi2
 
Повідомлень: 224
З нами з: 18.06.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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  #<1 ... 1508150915101511
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