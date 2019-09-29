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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1508150915101511
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:10

Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:00

  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно

На моно был включен динамический CVV?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:20

  Maksi2 написав:
  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно

На моно был включен динамический CVV?

От чего он спасает? Куча сервисов/сайтов снимают без cvv и 3д. Да и сама аппликуха на телефоне - это самое слабое звено.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:42

  wig написав:
  Maksi2 написав:
  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно

На моно был включен динамический CVV?

От чего он спасает? Куча сервисов/сайтов снимают без cvv и 3д. Да и сама аппликуха на телефоне - это самое слабое звено.

Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 00:00

  safonovstanislav написав:
  yuluk написав:Я то считал, что если денег нет , то оплату не пропустят. Мало ли какие ситуации... ты дал карту , попробовали списать, нехватило ну и все ... а так типа дали непрошенный овердрафт.

Платёжные системы дают массу возможностей, которыми продавец сможет изнасиловать вашу карту. У украинских продавцов эти способы не пользуются особой популярностью. А вот в заграничье, могут тягать карту туда-сюда в течении месяцев, после того, как вы физически дали её прокатать или ввели в интернете. Причём, овердрафт может быть огромнейший. Купили товар за $0.01, заблокировалась ровно 1 копейка, а на списание может прийти сумма уже $1 000 000, и спишется она в овердрафт. Это вообще для отелей всякий сделали. Оплатили вы номер на ночь за $200, оплатили картой. Но заказали потом ещё ужин в номер, а потом ещё бухнули элитного алкоголя из мини-бара. И во время чекаута из отеля, в некоторых отелях даже карту не нужно давать, говорят, мы потом всё посчитаем и сами спишем. Понятное дело, что если на карте нет денег, то будет уход карты в овердрафт. Вот такие дела.


Уважаемые, кто знает, спасет ли от этой темы замена карты, как утеренная? Или это списание проходит со счета БЕЗ карты?

Например, поехать заграницу, там проплатить за гостиницу(ы) и т.д.. Потом заказать смену карты как утеренная. Этого списания не будет с карты?

(если платить устаревшей картой (утерянной картой ), то в выписке в моно пишется что карту не активная, типо поменянная и не дает списания)

Каждый день терять карту и менять ее или не платить картой вообще? :mrgreen: :mrgreen:


+
В Примате, Ощад (эконом), Альфа (некоторые патеке) - овердравта нету и есть лимиты. Этими картами если платить, то такой фигни не будет?

ЗЫ: Америкосы не принимают часто карту иностранных банков, только SWIFT говорят, из-за того что может быть спорное списание и спорное не списание. Так что лучше примат/ощад и не выдумывать бред какого-то еврея :mrgreen:


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proftpd66
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