yuluk написав:Я то считал, что если денег нет , то оплату не пропустят. Мало ли какие ситуации... ты дал карту , попробовали списать, нехватило ну и все ... а так типа дали непрошенный овердрафт.
Платёжные системы дают массу возможностей, которыми продавец сможет изнасиловать вашу карту. У украинских продавцов эти способы не пользуются особой популярностью. А вот в заграничье, могут тягать карту туда-сюда в течении месяцев, после того, как вы физически дали её прокатать или ввели в интернете. Причём, овердрафт может быть огромнейший. Купили товар за $0.01, заблокировалась ровно 1 копейка, а на списание может прийти сумма уже $1 000 000, и спишется она в овердрафт. Это вообще для отелей всякий сделали. Оплатили вы номер на ночь за $200, оплатили картой. Но заказали потом ещё ужин в номер, а потом ещё бухнули элитного алкоголя из мини-бара. И во время чекаута из отеля, в некоторых отелях даже карту не нужно давать, говорят, мы потом всё посчитаем и сами спишем. Понятное дело, что если на карте нет денег, то будет уход карты в овердрафт. Вот такие дела.
Уважаемые, кто знает, спасет ли от этой темы замена карты, как утеренная? Или это списание проходит со счета БЕЗ карты?
Например, поехать заграницу, там проплатить за гостиницу(ы) и т.д.. Потом заказать смену карты как утеренная. Этого списания не будет с карты?
(если платить устаревшей картой (утерянной картой ), то в выписке в моно пишется что карту не активная, типо поменянная и не дает списания)
Каждый день терять карту и менять ее или не платить картой вообще?
+ В Примате, Ощад (эконом), Альфа (некоторые патеке) - овердравта нету и есть лимиты. Этими картами если платить, то такой фигни не будет?
ЗЫ: Америкосы не принимают часто карту иностранных банков, только SWIFT говорят, из-за того что может быть спорное списание и спорное не списание. Так что лучше примат/ощад и не выдумывать бред какого-то ....