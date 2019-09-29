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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1508150915101511
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:55

  ROLF написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ROLF написав:по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса

Конкретно шо зломали банки не вияснили?

Не знаю...Альфа просто вернула уже списанные деньги...респект-не ожидал)))Ну Моня моризится....ожидал(((

Який порядок сум...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:10

Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:00

  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно

На моно был включен динамический CVV?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:20

  Maksi2 написав:
  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно

На моно был включен динамический CVV?

От чего он спасает? Куча сервисов/сайтов снимают без cvv и 3д. Да и сама аппликуха на телефоне - это самое слабое звено.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:42

  wig написав:
  Maksi2 написав:
  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно

На моно был включен динамический CVV?

От чего он спасает? Куча сервисов/сайтов снимают без cvv и 3д. Да и сама аппликуха на телефоне - это самое слабое звено.

Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 00:00

  safonovstanislav написав:
  yuluk написав:Я то считал, что если денег нет , то оплату не пропустят. Мало ли какие ситуации... ты дал карту , попробовали списать, нехватило ну и все ... а так типа дали непрошенный овердрафт.

Платёжные системы дают массу возможностей, которыми продавец сможет изнасиловать вашу карту. У украинских продавцов эти способы не пользуются особой популярностью. А вот в заграничье, могут тягать карту туда-сюда в течении месяцев, после того, как вы физически дали её прокатать или ввели в интернете. Причём, овердрафт может быть огромнейший. Купили товар за $0.01, заблокировалась ровно 1 копейка, а на списание может прийти сумма уже $1 000 000, и спишется она в овердрафт. Это вообще для отелей всякий сделали. Оплатили вы номер на ночь за $200, оплатили картой. Но заказали потом ещё ужин в номер, а потом ещё бухнули элитного алкоголя из мини-бара. И во время чекаута из отеля, в некоторых отелях даже карту не нужно давать, говорят, мы потом всё посчитаем и сами спишем. Понятное дело, что если на карте нет денег, то будет уход карты в овердрафт. Вот такие дела.


Уважаемые, кто знает, спасет ли от этой темы замена карты, как утеренная? Или это списание проходит со счета БЕЗ карты?

Например, поехать заграницу, там проплатить за гостиницу(ы) и т.д.. Потом заказать смену карты как утеренная. Этого списания не будет с карты?

(если платить устаревшей картой (утерянной картой ), то в выписке в моно пишется что карту не активная, типо поменянная и не дает списания)

Каждый день терять карту и менять ее или не платить картой вообще? :mrgreen: :mrgreen:


+
В Примате, Ощад (эконом), Альфа (некоторые патеке) - овердравта нету и есть лимиты. Этими картами если платить, то такой фигни не будет?

ЗЫ: Америкосы не принимают часто карту иностранных банков, только SWIFT говорят, из-за того что может быть спорное списание и спорное не списание. Так что лучше примат/ощад и не выдумывать бред какого-то .... :mrgreen:


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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 06:29

  Maksi2 написав:
  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно

На моно был включен динамический CVV?

нет...
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 07:59

  lbrjlkf написав:подскажите что эта за фишка по которой могут перевести деньги с карты без реакции владельца. а я не был оповещен об этом


Элементарно, Ватсон!
Это МОТО
https://en.wikipedia.org/wiki/Card_not_ ... ransaction
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BA%D0%B8


Именно так делались покупки во времена когда интернета ещё не было или он был игрушкой для гиков и военных.

Впрочем и сейчас на Загнивающем ещё можно сделать покупку по телефону назвав номер карты оператору по телефону, никаких подтверждений при этом не требуется. Широко известных в не только там, но и у нас, пример когда оплата картой не требует подтверждения - Booking.com.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:19

  ROLF написав:
  Maksi2 написав:
  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Альфа 2099,вернулось 2046,наверно разница в курсе...Моно1800 с копейками,на с скрине видно

На моно был включен динамический CVV?

нет...

Жаль, это бы сузило круг поиска утечки, и возможно спасло бы кровные.
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