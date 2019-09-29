Представитель monobank иногда появляется, поэтому просьба прокомментировать: "Стриминговые сервисы" в вашей классификации - это какие именно провайдеры? Подходят ли сюда, напр., Netflix, MEGOGO, Google Play (Music), YouTube Premium или только сервисы типа Twitch и Mixer?
sauvignon написав:Представитель monobank иногда появляется, поэтому просьба прокомментировать: "Стриминговые сервисы" в вашей классификации - это какие именно провайдеры? Подходят ли сюда, напр., Netflix, MEGOGO, Google Play (Music), YouTube Premium или только сервисы типа Twitch и Mixer?
1% - 3% Путешествия 1% - 4% Красота и медицина 1% - 3% Развлечения и спорт 1% - 3% Кафе и рестораны 1% - 2% Продукты 1% - 20% Книги
Партнерские кешбэки:
- ЦУМ Киев 10% на все покупки без ограничений по сумме (Категория доступна клиентам, получившим карту в г. Киев и области) - Эльдорадо 5% на все покупки без ограничения по кешбэку - Uklon 10% на первую покупку за 3 мес - Multiplex 15% на первую покупку через сайт или приложение - liki24.ua 20% на заказы с доставкой. - Твоя Шина 3% на все покупки через сайт tshina.ua - Mebli Vsim 15% на первую покупку за 3 месяца - Englishdom 15% на первую покупку за последний год
Еще есть партнерские кешбэки от сетей АЗС Glusco 10% и SOCAR 3%. Они дали кешбэки по выбранным ими группам клиентов, но так, что клиенты получат либо одну сеть либо другую.
sauvignon написав:Представитель monobank иногда появляется, поэтому просьба прокомментировать: "Стриминговые сервисы" в вашей классификации - это какие именно провайдеры? Подходят ли сюда, напр., Netflix, MEGOGO, Google Play (Music), YouTube Premium или только сервисы типа Twitch и Mixer?