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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1509151015111512
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:15

Представитель monobank иногда появляется, поэтому просьба прокомментировать:
"Стриминговые сервисы" в вашей классификации - это какие именно провайдеры?
Подходят ли сюда, напр., Netflix, MEGOGO, Google Play (Music), YouTube Premium или только сервисы типа Twitch и Mixer?
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:21

  sauvignon написав:Представитель monobank иногда появляется, поэтому просьба прокомментировать:
"Стриминговые сервисы" в вашей классификации - это какие именно провайдеры?
Подходят ли сюда, напр., Netflix, MEGOGO, Google Play (Music), YouTube Premium или только сервисы типа Twitch и Mixer?

Ачивки собираете?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:22

Кешбэки октября

1% - 3% Путешествия
1% - 4% Красота и медицина
1% - 3% Развлечения и спорт
1% - 3% Кафе и рестораны
1% - 2% Продукты
1% - 20% Книги


Партнерские кешбэки:

- ЦУМ Киев 10% на все покупки без ограничений по сумме (Категория доступна клиентам, получившим карту в г. Киев и области)
- Эльдорадо 5% на все покупки без ограничения по кешбэку
- Uklon 10% на первую покупку за 3 мес
- Multiplex 15% на первую покупку через сайт или приложение
- liki24.ua 20% на заказы с доставкой.
- Твоя Шина 3% на все покупки через сайт tshina.ua
- Mebli Vsim 15% на первую покупку за 3 месяца
- Englishdom 15% на первую покупку за последний год

Еще есть партнерские кешбэки от сетей АЗС Glusco 10% и SOCAR 3%. Они дали кешбэки по выбранным ими группам клиентов, но так, что клиенты получат либо одну сеть либо другую.

https://t.me/OGoMono/285
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:24

  rudnitep написав:
  sauvignon написав:Представитель monobank иногда появляется, поэтому просьба прокомментировать:
"Стриминговые сервисы" в вашей классификации - это какие именно провайдеры?
Подходят ли сюда, напр., Netflix, MEGOGO, Google Play (Music), YouTube Premium или только сервисы типа Twitch и Mixer?

Ачивки собираете?

Да, весьма прикольная штука :) .
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:02

  sauvignon написав:Да, весьма прикольная штука :) .

Неоднозначная штука, судя по обсуждениям :) Лично мне показалась неинтересной и ненужной. В качестве статистических данных, наверное, было бы интересно узнать, сколько раз я заплатил за такси, сколько оплат сделал через Google Pay и т.д., но в качестве некой игры, стимулирующей к тратам определенного рода, я это не воспринимаю. Но многим, вижу, нравится.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:08

Re: Monobank

  sauvignon написав:Да, весьма прикольная штука :) .
Не забудьте ещё футболочку заказать у них :D
ОГо! написав:Один из больших фанатов котов Илья Соколюк к своему дню рождения «запилил» магазин с атрибутикой monobank!
Всё красиво. Качественно. В фирменной упаковке. Со стикерами внутри, конечно.

Сделано всё технологично: заказ через Telegram-бот, оплата картой monobank, доставка Новой Почтой.

Сейчас в нём представлены 4 вида футболок.
Скоро появятся эко-сумки, а ещё через какое-то время – теплая одежда к осени.
Мы не хотим зарабатывать на этом проекте, поэтому цены такие, чтобы покрыть себестоимость. Футболка стоит 450 гривен.

Магазин доступен на http://shop.monobank.ua/ или в Телеграме @monomerchbot

Одевайтесь с удовольствием!
И подпишитесь, пожалуйста, на Илью @papanenado ему будет очень приятно.
https://t.me/OGoMono/284
ps Новость взял с "красного" форума.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:38

  Вкладчик1234 написав:1% - 3% Путешествия

Это же, обычно, онлайн, Идея даст больше, и за кредитные. Остальное, вообще, шлак.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:15

  MASolomko написав:
ОГо! написав:Мы не хотим зарабатывать на этом проекте, поэтому цены такие, чтобы покрыть себестоимость. Футболка стоит 450 гривен.

Сталеві чи з валеріани?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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