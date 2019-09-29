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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:10
Sungsam написав:
Шановні!
В кого є досвід - підкажіть, чи оплата на сайті https://farvater.travel/
попадає в категорію "Подорожі"?
Купляв місяц тому. Кеш є. Подорожі.
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