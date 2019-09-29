RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1510151115121513
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:10

  Sungsam написав:Шановні!
В кого є досвід - підкажіть, чи оплата на сайті https://farvater.travel/ попадає в категорію "Подорожі"?

Купляв місяц тому. Кеш є. Подорожі.
IDAN
 
Повідомлень: 70
З нами з: 01.03.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1510151115121513
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15121)
30.09.2019 18:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.