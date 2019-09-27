на монобанке сказали давай 19 баксов и мы за твои украденные деньги с карточки откроем диспут
ну что за мышление у них идиотское, и отношение ??
lbrjlkf написав:подскажите что эта за фишка по которой могут перевести деньги с карты без реакции владельца. а я не был оповещен об этом
во что оператор ответил:
" monobank, [27.09.19 20:54]
Платеж был авторизирован платежной системой Mastercard с использованием Stand-In Parameters, согласно правилам этой платежной системы (раздел Stand-in Processing Service), что согласовано с Национальным банком Украины.
monobank, [27.09.19 20:54]
Согласно этих правил платёжная система имеет право, не дожидаясь ответа ответа от Банка при проведении авторизации - подтвердить эту операцию самостоятельно без участия банка для удобства клиента и надлежайщеё оплаты услуг в пользу торговой точки, на которые ранее были предоставлены.
monobank, [27.09.19 20:54]
В случае проведения операции таким образом - банк информируется уже постфактум - поступает извещение о том, что платежная система одобрила проведение такого рода операции.
monobank, [27.09.19 20:54]
Так как в момент подтверждения операции платежная система не оперирует данными, полученными из Банка - действительно, случаются такие ситуации, когда операции проводятся не взирая не установленные лимиты (лимит интернет-оплаты, кредитный лимит). Не выполнять такого рода требование - Банк не имеет права, так как это прямое нарушение правил платёжной системы.
Да. Но этот "модный" банк позволил снять деньги сверх потраченного лимита. А еще -$19 как то не радует такая перспектива. Я знаю что прав. Но будь проклят этот банк. От куда я узнаю выиграл или проиграл? Этот уже показавши себя дырявой банкой, просто сообщит бездушно что он не выиграл в диспуте. Я ему не верю поддержка не то что противоречит. Она уверенно и безаппеляционно аргументирует разными фактами.
Какой то там их пункт обещанный 3.22 так и не прислали. Короче они раньше времени скатились до жалких хапуг.
lbrjlkf какая точка списала деньги? за что? расплачивались ли вы раньше в ней за какие то услуги или товары? регистрировали ли у них свою карту и каким образом? получив ответы на эти вопросы можно будет понять - правомерно ли действовал банк и каков может быть результат оспаривания
Была оплата услуг 20 августа. Потом без моего ведома и согласия 25 сентября. Появился перевод такой же суммы в долларах. Операторы рассказывают все разное. * Якобы с августа еще не дошедший платеж. * Кто говорит я сам подтвердил. * другой что у транзакции был одинаковый код платежа. (Ага спустя 40 дней)
* третий рассказывает если я оплачивал в "точке" то она сделала запрос и мое подтверждение тут не нужно было.
На сайте говорят да. "Да не послупало ничего" и авторизаций небыло.
И еще плати нам бабок что бы оспорить платеж
Короче наговорили на свою могилу. Дубилета нет, крысы распясались.
Короче. Вся поддержка подтверждает если повторится подное то тя никак не смогу помешать. И даже с заблокированной картой и включенным динамическим кодом сзади
Сегодня до 8.00 у нас перепутались кешбэки. И мы начисляли за кредитные средства кешбэк как за личные, а за личные как за кредитные.
В результате тем, кто платил в кредит, мы суммарно переплатили 55'000 гривен - и, конечно, их простили
А те, кто платил в собственные средства, недополучили 71'000 гривен. Им отправили такое письмо: "Сегодня мы допустили небольшую оплошность и зачислили вам слишком мало кешбэка. После пересчета мы доначислили вам N грн за операции, совершенные сегодня утром."