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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1510151115121513
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:10

  Sungsam написав:Шановні!
В кого є досвід - підкажіть, чи оплата на сайті https://farvater.travel/ попадає в категорію "Подорожі"?

Купляв місяц тому. Кеш є. Подорожі.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:22

на монобанке сказали давай 19 баксов и мы за твои украденные деньги с карточки откроем диспут

ну что за мышление у них идиотское, и отношение ??

  lbrjlkf написав:подскажите что эта за фишка по которой могут перевести деньги с карты без реакции владельца. а я не был оповещен об этом

во что оператор ответил:

"
monobank, [27.09.19 20:54]

Платеж был авторизирован платежной системой Mastercard с использованием Stand-In Parameters, согласно правилам этой платежной системы (раздел Stand-in Processing Service), что согласовано с Национальным банком Украины.

monobank, [27.09.19 20:54]

Согласно этих правил платёжная система имеет право, не дожидаясь ответа ответа от Банка при проведении авторизации - подтвердить эту операцию самостоятельно без участия банка для удобства клиента и надлежайщеё оплаты услуг в пользу торговой точки, на которые ранее были предоставлены.

monobank, [27.09.19 20:54]

В случае проведения операции таким образом - банк информируется уже постфактум - поступает извещение о том, что платежная система одобрила проведение такого рода операции.

monobank, [27.09.19 20:54]

Так как в момент подтверждения операции платежная система не оперирует данными, полученными из Банка - действительно, случаются такие ситуации, когда операции проводятся не взирая не установленные лимиты (лимит интернет-оплаты, кредитный лимит). Не выполнять такого рода требование - Банк не имеет права, так как это прямое нарушение правил платёжной системы.
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:23

Re: Monobank

  lbrjlkf написав:на монобанке сказали давай 19 баксов и мы за твои украденные деньги с карточки откроем диспут

ну что за мышление у них идиотское, и отношение ??

Ну если Вы правы и платеж ошибочен (ведь он же ошибочен правда? вы ничего такого не пытались покупать, бронировать и т.п.?) - то можно потратить и 19 USD. В случае Вашей правоты они потом вернутся.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:29

Да. Но этот "модный" банк позволил снять деньги сверх потраченного лимита.
А еще -$19 как то не радует такая перспектива.
Я знаю что прав. Но будь проклят этот банк. От куда я узнаю выиграл или проиграл?
Этот уже показавши себя дырявой банкой, просто сообщит бездушно что он не выиграл в диспуте.
Я ему не верю поддержка не то что противоречит. Она уверенно и безаппеляционно аргументирует разными фактами.

Какой то там их пункт обещанный 3.22 так и не прислали.
Короче они раньше времени скатились до жалких хапуг.
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:34

Re: Monobank

Друзья уверенно говорят что это оператор банка сам это сделал. Бо на России это распространено.
Но что бы такое у нас было. Еще не встречали
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:54

lbrjlkf какая точка списала деньги? за что? расплачивались ли вы раньше в ней за какие то услуги или товары? регистрировали ли у них свою карту и каким образом?
получив ответы на эти вопросы можно будет понять - правомерно ли действовал банк и каков может быть результат оспаривания
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:16

Была оплата услуг 20 августа.
Потом без моего ведома и согласия 25 сентября. Появился перевод такой же суммы в долларах.
Операторы рассказывают все разное.
* Якобы с августа еще не дошедший платеж.
* Кто говорит я сам подтвердил.
* другой что у транзакции был одинаковый код платежа.
(Ага спустя 40 дней)

* третий рассказывает если я оплачивал в "точке" то она сделала запрос и мое подтверждение тут не нужно было.



На сайте говорят да. "Да не послупало ничего" и авторизаций небыло.

И еще плати нам бабок что бы оспорить платеж

Короче наговорили на свою могилу. Дубилета нет, крысы распясались.



Короче. Вся поддержка подтверждает если повторится подное то
тя никак не смогу помешать. И даже с заблокированной картой и включенным динамическим кодом сзади
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:22

Re: Monobank

​​​​​Сегодня до 8.00 у нас перепутались кешбэки.
И мы начисляли за кредитные средства кешбэк как за личные, а за личные как за кредитные.

В результате тем, кто платил в кредит, мы суммарно переплатили 55'000 гривен - и, конечно, их простили :)

А те, кто платил в собственные средства, недополучили 71'000 гривен. Им отправили такое письмо:
"Сегодня мы допустили небольшую оплошность и зачислили вам слишком мало кешбэка. После пересчета мы доначислили вам N грн за операции, совершенные сегодня утром."
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:22

  lbrjlkf написав:Друзья уверенно говорят что это оператор банка сам это сделал. Бо на России это распространено. Но что бы такое у нас было. Еще не встречали

Почему не встречали? Stand-in, это когда процессинг банка теряет связь с МПС и МПС начинает списывать деньги со счетов клиентов Банка без авторизации. В т.ч. инициированные всякими хакерами, теми же работниками МПС, банка, да кем угодно, кто знал об этом (раз уж такая лафа открылась). МПС заставляет банки соглашаться с этим типа для защиты интересов клиентов, а по факту и часто для их грабежа. Ответственность (в т.ч. финансовая) за stand-in целиком и полностью лежит на банке. Он же потерял связь с МПС. Но банки (особенно такие как этот) часто перекладывают ее на клиентов. Не соглашайтесь с этим, судитесь с банком, заявляйте на него в полицию, информируйте об этом прессу.

Не платите банку ни за какой диспут. Банк 100%-но проиграет его. МПС ведь не признает, что она виновата и не будет возвращать Вам деньги. Те, кто их получил, тоже. Т.о. возвращать деньги (расплачиваться за свою ошибку) должен только банк. И спор у Вас может быть только с ним (в суде, полиции или где-то еще). Он не должен был выпускать Вашу карту в "свободное плавание", т.е. чтобы по ней осущестлвлись операции без авторизации с его стороны. Стойте на том, что банк мошенничает. Причем, что прикольно, такой крутой :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:03

Сегодня делал покупку в эльдорадо.
5% кб партнёрского не начислили.
Разбираются...
Вот такие они,партнеры...
mihasik
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