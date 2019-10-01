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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:56
mihasik написав:
Сегодня делал покупку в эльдорадо.
5% кб партнёрского не начислили.
Разбираются...
Вот такие они,партнеры...
Начислят. Я прошлый месяц покупал в алло, сразу нет, но после разборок в чате получил кешбек, через недельку
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Додано: Вів 01 жов, 2019 19:07
novichok написав: mihasik написав:
Сегодня делал покупку в эльдорадо.
5% кб партнёрского не начислили.
Разбираются...
Вот такие они,партнеры...
Начислят. Я прошлый месяц покупал в алло, сразу нет, но после разборок в чате получил кешбек, через недельку
Так это каждую покупку нужно выбивать?
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mihasik
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Додано: Вів 01 жов, 2019 19:15
mihasik написав:
Так это каждую покупку нужно выбивать?
Рвать зубами, за ляжку... погонщика верблюдофф. Агаа, эт Моня ж -- он еще до сих пор не оправился от урона кассиров АТБ
... делайте хоть что-нибудь!
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