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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1511151215131514
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:56

  mihasik написав:Сегодня делал покупку в эльдорадо.
5% кб партнёрского не начислили.
Разбираются...
Вот такие они,партнеры...

Начислят. Я прошлый месяц покупал в алло, сразу нет, но после разборок в чате получил кешбек, через недельку
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:07

  novichok написав:
  mihasik написав:Сегодня делал покупку в эльдорадо.
5% кб партнёрского не начислили.
Разбираются...
Вот такие они,партнеры...

Начислят. Я прошлый месяц покупал в алло, сразу нет, но после разборок в чате получил кешбек, через недельку

Так это каждую покупку нужно выбивать?
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:15

Re: Monobank

  mihasik написав:Так это каждую покупку нужно выбивать?

Рвать зубами, за ляжку... погонщика верблюдофф. Агаа, эт Моня ж -- он еще до сих пор не оправился от урона кассиров АТБ :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:12

  mihasik написав:Так это каждую покупку нужно выбивать?

Мало приятного.
Maksi2
 
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