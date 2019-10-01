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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1512151315141515>
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:56

  mihasik написав:Сегодня делал покупку в эльдорадо.
5% кб партнёрского не начислили.
Разбираются...
Вот такие они,партнеры...

Начислят. Я прошлый месяц покупал в алло, сразу нет, но после разборок в чате получил кешбек, через недельку
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:07

  novichok написав:
  mihasik написав:Сегодня делал покупку в эльдорадо.
5% кб партнёрского не начислили.
Разбираются...
Вот такие они,партнеры...

Начислят. Я прошлый месяц покупал в алло, сразу нет, но после разборок в чате получил кешбек, через недельку

Так это каждую покупку нужно выбивать?
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:15

Re: Monobank

  mihasik написав:Так это каждую покупку нужно выбивать?

Рвать зубами, за ляжку... погонщика верблюдофф. Агаа, эт Моня ж -- он еще до сих пор не оправился от урона кассиров АТБ :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:12

  mihasik написав:Так это каждую покупку нужно выбивать?

Мало приятного.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:41

Моня ограничил пополнение телефона 2к/операция
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:33

  novichok написав:
  mihasik написав:Сегодня делал покупку в эльдорадо.
5% кб партнёрского не начислили.
Разбираются...
Вот такие они,партнеры...

Начислят. Я прошлый месяц покупал в алло, сразу нет, но после разборок в чате получил кешбек, через недельку

Хорошо, что я использовал в алло Викенд в выходные
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:16

lbrjlkf

Тут советовали неоднократно не пользоваться таким дерьмом.


Зачем пользуетесь?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:21

  newbie написав:
  lbrjlkf написав:Друзья уверенно говорят что это оператор банка сам это сделал. Бо на России это распространено. Но что бы такое у нас было. Еще не встречали

Почему не встречали? Stand-in, это когда процессинг банка теряет связь с МПС и МПС начинает списывать деньги со счетов клиентов Банка без авторизации. В т.ч. инициированные всякими хакерами, теми же работниками МПС, банка, да кем угодно, кто знал об этом (раз уж такая лафа открылась). МПС заставляет банки соглашаться с этим типа для защиты интересов клиентов, а по факту и часто для их грабежа. Ответственность (в т.ч. финансовая) за stand-in целиком и полностью лежит на банке. Он же потерял связь с МПС. Но банки (особенно такие как этот) часто перекладывают ее на клиентов. Не соглашайтесь с этим, судитесь с банком, заявляйте на него в полицию, информируйте об этом прессу.

Не платите банку ни за какой диспут. Банк 100%-но проиграет его. МПС ведь не признает, что она виновата и не будет возвращать Вам деньги. Те, кто их получил, тоже. Т.о. возвращать деньги (расплачиваться за свою ошибку) должен только банк. И спор у Вас может быть только с ним (в суде, полиции или где-то еще). Он не должен был выпускать Вашу карту в "свободное плавание", т.е. чтобы по ней осущестлвлись операции без авторизации с его стороны. Стойте на том, что банк мошенничает. Причем, что прикольно, такой крутой :wink:


Про какую сумму речь?

В Ощаде заявлено что в пакете Эконом нет овердрафта. Кроме этого, есть виза карты. Может быть что Виза запрещает такие что делает мастеркард.

Тогда исходя их этого надо пользоваться оффшорной картой. Хуяндекс RUR или Пионер. Там не может быть овердрафт.

Если нет депозита, то подай в суд и не выплачивай. Верховный суд признал что можно не платить никакие проценты, если ты это не подписывал лично.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:28

proftpd66

погашу кредит и закрою счет в этой скотобанке
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:31

lbrjlkf

про какую сумму речь?
и какая точка списала? какая MCC? для некоторых MCC есть особые условия.
proftpd66
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