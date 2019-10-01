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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:56
mihasik написав:
Сегодня делал покупку в эльдорадо.
5% кб партнёрского не начислили.
Разбираются...
Вот такие они,партнеры...
Начислят. Я прошлый месяц покупал в алло, сразу нет, но после разборок в чате получил кешбек, через недельку
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Додано: Вів 01 жов, 2019 19:07
novichok написав: mihasik написав:
Сегодня делал покупку в эльдорадо.
5% кб партнёрского не начислили.
Разбираются...
Вот такие они,партнеры...
Начислят. Я прошлый месяц покупал в алло, сразу нет, но после разборок в чате получил кешбек, через недельку
Так это каждую покупку нужно выбивать?
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mihasik
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Додано: Вів 01 жов, 2019 19:15
mihasik написав:
Так это каждую покупку нужно выбивать?
Рвать зубами, за ляжку... погонщика верблюдофф. Агаа, эт Моня ж -- он еще до сих пор не оправился от урона кассиров АТБ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 01 жов, 2019 20:12
Мало приятного.
mihasik написав:
Так это каждую покупку нужно выбивать?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 21:41
Моня ограничил пополнение телефона 2к/операция
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:33
novichok написав: mihasik написав:
Сегодня делал покупку в эльдорадо.
5% кб партнёрского не начислили.
Разбираются...
Вот такие они,партнеры...
Начислят. Я прошлый месяц покупал в алло, сразу нет, но после разборок в чате получил кешбек, через недельку
Хорошо, что я использовал в алло Викенд в выходные
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Додано: Вів 01 жов, 2019 23:16
lbrjlkf
Тут советовали неоднократно не пользоваться таким дерьмом.
Зачем пользуетесь?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 23:21
newbie написав: lbrjlkf написав:
Друзья уверенно говорят что это оператор банка сам это сделал. Бо на России это распространено. Но что бы такое у нас было. Еще не встречали
Почему не встречали? Stand-in, это когда процессинг банка теряет связь с МПС и МПС начинает списывать деньги со счетов клиентов Банка без авторизации. В т.ч. инициированные всякими хакерами, теми же работниками МПС, банка, да кем угодно, кто знал об этом (раз уж такая лафа открылась). МПС заставляет банки соглашаться с этим типа для защиты интересов клиентов, а по факту и часто для их грабежа. Ответственность (в т.ч. финансовая) за stand-in целиком и полностью лежит на банке. Он же потерял связь с МПС. Но банки (особенно такие как этот) часто перекладывают ее на клиентов. Не соглашайтесь с этим, судитесь с банком, заявляйте на него в полицию, информируйте об этом прессу.
Не платите банку ни за какой диспут. Банк 100%-но проиграет его. МПС ведь не признает, что она виновата и не будет возвращать Вам деньги. Те, кто их получил, тоже. Т.о. возвращать деньги (расплачиваться за свою ошибку) должен только банк. И спор у Вас может быть только с ним (в суде, полиции или где-то еще). Он не должен был выпускать Вашу карту в "свободное плавание", т.е. чтобы по ней осущестлвлись операции без авторизации с его стороны. Стойте на том, что банк мошенничает. Причем, что прикольно, такой крутой
Про какую сумму речь?
В Ощаде заявлено что в пакете Эконом
нет овердрафта. Кроме этого, есть виза карты. Может быть что Виза запрещает такие что делает мастеркард.
Тогда исходя их этого надо пользоваться оффшорной картой. Хуяндекс RUR или Пионер
. Там не может быть овердрафт.
Если нет депозита, то подай в суд и не выплачивай. Верховный суд признал что можно не платить никакие проценты, если ты это не подписывал лично.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 23:28
proftpd66
погашу кредит и закрою счет в этой скотобанке
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lbrjlkf
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Додано: Вів 01 жов, 2019 23:31
lbrjlkf
про какую сумму речь?
и какая точка списала? какая MCC? для некоторых MCC есть особые условия.
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