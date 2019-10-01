newbie написав:

lbrjlkf написав: Друзья уверенно говорят что это оператор банка сам это сделал. Бо на России это распространено. Но что бы такое у нас было. Еще не встречали Друзья уверенно говорят что это оператор банка сам это сделал. Бо на России это распространено. Но что бы такое у нас было. Еще не встречали

Почему не встречали? Stand-in, это когда процессинг банка теряет связь с МПС и МПС начинает списывать деньги со счетов клиентов Банка без авторизации. В т.ч. инициированные всякими хакерами, теми же работниками МПС, банка, да кем угодно, кто знал об этом (раз уж такая лафа открылась). МПС заставляет банки соглашаться с этим типа для защиты интересов клиентов, а по факту и часто для их грабежа. Ответственность (в т.ч. финансовая) за stand-in целиком и полностью лежит на банке. Он же потерял связь с МПС. Но банки (особенно такие как этот) часто перекладывают ее на клиентов. Не соглашайтесь с этим, судитесь с банком, заявляйте на него в полицию, информируйте об этом прессу.Не платите банку ни за какой диспут. Банк 100%-но проиграет его. МПС ведь не признает, что она виновата и не будет возвращать Вам деньги. Те, кто их получил, тоже. Т.о. возвращать деньги (расплачиваться за свою ошибку) должен только банк. И спор у Вас может быть только с ним (в суде, полиции или где-то еще). Он не должен был выпускать Вашу карту в "свободное плавание", т.е. чтобы по ней осущестлвлись операции без авторизации с его стороны. Стойте на том, что банк мошенничает. Причем, что прикольно, такой крутой