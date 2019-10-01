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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:42
+https://www.tripadvisor.ru/ShowTopic-g1 ... ssion.html Форум : Мошенничество в сисеме booking.com на 5500 евро
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