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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:42
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Додано: Сер 02 жов, 2019 01:00
proftpd66
MCC 6211
как в первом случае, когда мне это было нужно 20 авнуста
и во втором случае когда этого не делал 2 сентября
Додано: Сер 02 жов, 2019 01:08
да вот такое
Додано: Сер 02 жов, 2019 02:06
lbrjlkf
почему игнорируете вопрос про сумму?
там, кстате, не понятно как Сбербанк ихний сделал овердрафт. Любой ли банк такое сделает? Хуяндекс карта-счет, если зайдет в мунус 5500 евро , то получайтеся что Хуяндекс это проигнорирует??? Если анонимная дебетовая карта зайдет в минус 5500 евро??
В следующий раз надо подумать, стоит ли использовать банк какого-то жида
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