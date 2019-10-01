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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:42

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https://www.tripadvisor.ru/ShowTopic-g1 ... ssion.html Форум : Мошенничество в сисеме booking.com на 5500 евро
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 01:00

proftpd66

MCC 6211
как в первом случае, когда мне это было нужно 20 авнуста
и во втором случае когда этого не делал 2 сентября
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 01:08

  proftpd66 написав:+

https://www.tripadvisor.ru/ShowTopic-g1 ... ssion.html Форум : Мошенничество в сисеме booking.com на 5500 евро



да вот такое
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 02:06

lbrjlkf

почему игнорируете вопрос про сумму?


там, кстате, не понятно как Сбербанк ихний сделал овердрафт. Любой ли банк такое сделает? Хуяндекс карта-счет, если зайдет в мунус 5500 евро , то получайтеся что Хуяндекс это проигнорирует??? Если анонимная дебетовая карта зайдет в минус 5500 евро??

В следующий раз надо подумать, стоит ли использовать банк какого-то жида :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 03:56

  lbrjlkf написав:этот "модный" банк позволил снять деньги сверх потраченного лимита


Не работают у них эти лимиты. Я несколько месяцев назад платил в интернете моно картой, а товар не смогли отправить в заказанной комплектации, после чего торговая точка легко и просто без всякого уведомления еще раз списала сумму, соответствующую обновленной комплектации, притом суммарно эти два списания превосходили месячный лимит интернет-оплаты. Динамический cvv конечно был включен, никто на это даже не посмотрел. И наверное хорошо, что на карте еще оставались деньги, иначе до возврата через какое-то время первой списанной суммы, вероятно, впаяли бы штраф за овердрафт.
node
 
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