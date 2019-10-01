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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 01:00

proftpd66

MCC 6211
как в первом случае, когда мне это было нужно 20 авнуста
и во втором случае когда этого не делал 2 сентября
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 02:06

lbrjlkf

почему игнорируете вопрос про сумму?


там, кстате, не понятно как Сбербанк ихний сделал овердрафт. Любой ли банк такое сделает? Хуяндекс карта-счет, если зайдет в мунус 5500 евро , то получайтеся что Хуяндекс это проигнорирует??? Если анонимная дебетовая карта зайдет в минус 5500 евро??

В следующий раз надо подумать, стоит ли использовать банк какого-то жида :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 03:56

  lbrjlkf написав:этот "модный" банк позволил снять деньги сверх потраченного лимита


Не работают у них эти лимиты. Я несколько месяцев назад платил в интернете моно картой, а товар не смогли отправить в заказанной комплектации, после чего торговая точка легко и просто без всякого уведомления еще раз списала сумму, соответствующую обновленной комплектации, притом суммарно эти два списания превосходили месячный лимит интернет-оплаты. Динамический cvv конечно был включен, никто на это даже не посмотрел. И наверное хорошо, что на карте еще оставались деньги, иначе до возврата через какое-то время первой списанной суммы, вероятно, впаяли бы штраф за овердрафт.
node
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:38

  proftpd66 написав:В Ощаде заявлено что в пакете Эконом нет овердрафта. Кроме этого, есть виза карты. Может быть что Виза запрещает такие что делает мастеркард.

Тогда исходя их этого надо пользоваться оффшорной картой. Хуяндекс RUR или Пионер. Там не может быть овердрафт.

Да плевать на то, есть овердрафт или нет. Плевать на ваши установленные лимиты. Если придёт такая транзакция - банк её обработает. И это касается абсолютно любого банка.

lbrjlkf

Заканчивайте истерику и открывайте диспут. По-другому деньги не вернутся.
ROMZ
 
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