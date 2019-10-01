proftpd66
MCC 6211
как в первом случае, когда мне это было нужно 20 авнуста
и во втором случае когда этого не делал 2 сентября
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 01:00
proftpd66
MCC 6211
как в первом случае, когда мне это было нужно 20 авнуста
и во втором случае когда этого не делал 2 сентября
Додано: Сер 02 жов, 2019 02:06
lbrjlkf
почему игнорируете вопрос про сумму?
там, кстате, не понятно как Сбербанк ихний сделал овердрафт. Любой ли банк такое сделает? Хуяндекс карта-счет, если зайдет в мунус 5500 евро , то получайтеся что Хуяндекс это проигнорирует??? Если анонимная дебетовая карта зайдет в минус 5500 евро??
В следующий раз надо подумать, стоит ли использовать банк какого-то жида
Додано: Сер 02 жов, 2019 03:56
Не работают у них эти лимиты. Я несколько месяцев назад платил в интернете моно картой, а товар не смогли отправить в заказанной комплектации, после чего торговая точка легко и просто без всякого уведомления еще раз списала сумму, соответствующую обновленной комплектации, притом суммарно эти два списания превосходили месячный лимит интернет-оплаты. Динамический cvv конечно был включен, никто на это даже не посмотрел. И наверное хорошо, что на карте еще оставались деньги, иначе до возврата через какое-то время первой списанной суммы, вероятно, впаяли бы штраф за овердрафт.
Додано: Сер 02 жов, 2019 07:38
Да плевать на то, есть овердрафт или нет. Плевать на ваши установленные лимиты. Если придёт такая транзакция - банк её обработает. И это касается абсолютно любого банка.
lbrjlkf
Заканчивайте истерику и открывайте диспут. По-другому деньги не вернутся.
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:13
ROMZ
Вы читаете что что я написал???
Если в ЯД или пионер открыт счёт или в любой другой иностранной юрисдикции , в то же Польще и будет минус 5500 евро , то можно будет не отдавать ???? Как банк на островах в тихом океане будет требовать погасить эту задолженность от физика в другой удаленой юрисдикции? Если даже нет договора про кредитования.
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:44
proftpd66
Тем не менее, в сети встречаются описанные случаи овердрафта для Payoneer. Например,
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:47
И за это с тебя еще и ни копейки не возьмут сверху:
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:48
ingtrans
Тогда лучше пионеров открыть по 10 штук или Хуяндекс по 10 карт .
И ещё за 75-200 $ лучше открыть в далекой юрисдикции, типо Лояль банка Все равно его ликвидируют. И карта за 70$ - это дешевле чем овердрафт на 5500 евро или 1.000.000 евро овердрафт.
И банки типо как Лояль банка нет необходимости минимального депозита для сберегательной карты .
Loyal Bank - Сент-Винсент был учрежден в 1997 и сегодня это крупнейший банк Сент-Винсента и Гренадин. Банк довольно консервативен и имеет вполне традиционный подход к осуществлению своей деятельности.
Его ликвидируют, но суть не в этом.
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:00
proftpd66
Как-то все очень сложно... ИМХО, много лишних действий и расходов, чтобы предотвратить возможный овердрафт в результате мошеннических действий, с которым можно никогда и не столкнуться.
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:13
ingtrans
И я думаю что Ощад на пакет эконом не загонит , этот овердрафт. По договору нету овердрафта в пакете эконом
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