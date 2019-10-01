RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1513151415151516>
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 01:00

proftpd66

MCC 6211
как в первом случае, когда мне это было нужно 20 авнуста
и во втором случае когда этого не делал 2 сентября
lbrjlkf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 30.07.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 02:06

lbrjlkf

почему игнорируете вопрос про сумму?


там, кстате, не понятно как Сбербанк ихний сделал овердрафт. Любой ли банк такое сделает? Хуяндекс карта-счет, если зайдет в мунус 5500 евро , то получайтеся что Хуяндекс это проигнорирует??? Если анонимная дебетовая карта зайдет в минус 5500 евро??

В следующий раз надо подумать, стоит ли использовать банк какого-то жида :mrgreen:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1167
З нами з: 22.12.16
Подякував: 116 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 03:56

  lbrjlkf написав:этот "модный" банк позволил снять деньги сверх потраченного лимита


Не работают у них эти лимиты. Я несколько месяцев назад платил в интернете моно картой, а товар не смогли отправить в заказанной комплектации, после чего торговая точка легко и просто без всякого уведомления еще раз списала сумму, соответствующую обновленной комплектации, притом суммарно эти два списания превосходили месячный лимит интернет-оплаты. Динамический cvv конечно был включен, никто на это даже не посмотрел. И наверное хорошо, что на карте еще оставались деньги, иначе до возврата через какое-то время первой списанной суммы, вероятно, впаяли бы штраф за овердрафт.
node
 
Повідомлень: 75
З нами з: 18.11.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:38

  proftpd66 написав:В Ощаде заявлено что в пакете Эконом нет овердрафта. Кроме этого, есть виза карты. Может быть что Виза запрещает такие что делает мастеркард.

Тогда исходя их этого надо пользоваться оффшорной картой. Хуяндекс RUR или Пионер. Там не может быть овердрафт.

Да плевать на то, есть овердрафт или нет. Плевать на ваши установленные лимиты. Если придёт такая транзакция - банк её обработает. И это касается абсолютно любого банка.

lbrjlkf

Заканчивайте истерику и открывайте диспут. По-другому деньги не вернутся.
ROMZ
 
Повідомлень: 20
З нами з: 12.07.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:13

ROMZ

Вы читаете что что я написал???

Если в ЯД или пионер открыт счёт или в любой другой иностранной юрисдикции , в то же Польще и будет минус 5500 евро , то можно будет не отдавать ???? Как банк на островах в тихом океане будет требовать погасить эту задолженность от физика в другой удаленой юрисдикции? Если даже нет договора про кредитования.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1167
З нами з: 22.12.16
Подякував: 116 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:44

proftpd66
Тем не менее, в сети встречаются описанные случаи овердрафта для Payoneer. Например, вот.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 31.07.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:47

  ingtrans написав:proftpd66
Тем не менее, в сети встречаются описанные случаи овердрафта для Payoneer. Например, вот.

И за это с тебя еще и ни копейки не возьмут сверху:
Payoneer does not charge you for a negative balance, and you simply need to receive further payment to your account to resolve the issue.
maxim2014
 
Повідомлень: 1555
З нами з: 19.09.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:48

:wink: :oops:
  ingtrans написав:proftpd66
Тем не менее, в сети встречаются описанные случаи овердрафта для Payoneer. Например, вот.


ingtrans

Тогда лучше пионеров открыть по 10 штук или Хуяндекс по 10 карт .


И ещё за 75-200 $ лучше открыть в далекой юрисдикции, типо Лояль банка Все равно его ликвидируют. И карта за 70$ - это дешевле чем овердрафт на 5500 евро или 1.000.000 евро овердрафт.

И банки типо как Лояль банка нет необходимости минимального депозита для сберегательной карты .


Loyal Bank - Сент-Винсент был учрежден в 1997 и сегодня это крупнейший банк Сент-Винсента и Гренадин. Банк довольно консервативен и имеет вполне традиционный подход к осуществлению своей деятельности.

Его ликвидируют, но суть не в этом. :mrgreen:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1167
З нами з: 22.12.16
Подякував: 116 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:00

proftpd66
Как-то все очень сложно... ИМХО, много лишних действий и расходов, чтобы предотвратить возможный овердрафт в результате мошеннических действий, с которым можно никогда и не столкнуться.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 31.07.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:13

ingtrans


И я думаю что Ощад на пакет эконом не загонит , этот овердрафт. По договору нету овердрафта в пакете эконом
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1167
З нами з: 22.12.16
Подякував: 116 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1513151415151516>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, jay2004, Lost, makor06, maxim2014, tarasum, vollena71, Квесторе_поверніться і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.