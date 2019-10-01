proftpd66
ИМХО, см. сообщение от ROMZ выше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:20
ingtrans
Если по договору нет овера, то как загонят в минус ? Верховный суд Украины принял решение что нельзя требовать платить кредит который клиент не подписал лично. А в случае с ощадом в пакете эконом нету овердрафта и нету кредитного договора !!!!111111 Тоже самое в карте для выплат в примата .
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:30
Овердрафта нет для вас. А если банку потребуется провести офлайн транзакцию, или, например, списать комиссию за обслуживание, ваш счет преспокойно уйдет в минус и вам придется эти деньги отдавать.
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