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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1513151415151516
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:17

proftpd66
ИМХО, см. сообщение от ROMZ выше.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:20

ingtrans

Если по договору нет овера, то как загонят в минус ? Верховный суд Украины принял решение что нельзя требовать платить кредит который клиент не подписал лично. А в случае с ощадом в пакете эконом нету овердрафта и нету кредитного договора !!!!111111 Тоже самое в карте для выплат в примата .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:24

оЩад эконом то что мне нужно. Безопаснее будет чем горох-банк.
lbrjlkf
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:30

  proftpd66 написав:ingtrans


И я думаю что Ощад на пакет эконом не загонит , этот овердрафт. По договору нету овердрафта в пакете эконом


Овердрафта нет для вас. А если банку потребуется провести офлайн транзакцию, или, например, списать комиссию за обслуживание, ваш счет преспокойно уйдет в минус и вам придется эти деньги отдавать.
ROMZ
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:08

ROMZ


Тогда в таком случае Хуяндекс и Пионер лучше использовать, и открыть карту на Бельвизе или в Сейшельских островах за 70баксов. Там где нету обязательного минимального депозита. Если такие ещё остались .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:16

  proftpd66 написав:Тогда в таком случае Хуяндекс и Пионер лучше использовать, и открыть карту на Бельвизе или в Сейшельских островах за 70баксов. Там где нету обязательного минимального депозита. Если такие ещё остались .

Я так и не понял зачем такие сложности. Чтобы в случае чего не остаться "должным" украинскому банку?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:23

  ingtrans написав:
  proftpd66 написав:Тогда в таком случае Хуяндекс и Пионер лучше использовать, и открыть карту на Бельвизе или в Сейшельских островах за 70баксов. Там где нету обязательного минимального депозита. Если такие ещё остались .

Я так и не понял зачем такие сложности. Чтобы в случае чего не остаться "должным" украинскому банку?


Я Вам уже ответил. Вы по третьему кругу будите спрашивать ? :D

Вы хотите получать овердрафт в 5500 евро или 1.000.000 евро, Вместо того чтобы купить карту за 70$ в нормальном банке с другой юрисдикцией?? Ну либо Хуяндекс и Пионер.

https://www.tripadvisor.ru/ShowTopic-g1 ... ssion.html
Мошенничество в сисеме booking.com на 5500 евро
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:44

Тут вопрос в том, стоит ли игра свеч. Какая вероятность получить такие проблемы?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:59

ingtrans

Ну человек написал выше что такое было. Что тут еще надо объяснять?

99% вероятность. Booking передает все данные через все данные через разные API халтурщиков. Все данные карт идут на разные внешние сервисы. Через разные платежные терминалы. Я работал в одной компании, где мы своих клиентов, которые, заказывают круизы, отели и т.д. в Дубае, вот они свои клиентов подключали к терминалу который находится в Дубае в национальной валюте этой страны ОАЭ. Я забыл как эта компания называется, по-моему Емирейтс. На футболках Барселоны была такая надпись. Я не знаю как Booking работает и с кем. Они постоянно усовершенствуют.

Если Вы заплатите на каком-то сайта типо "Рога и Копыта" за гостиницу, то все данные пойдут через всех барыг. И может куда-то попадет и будет овердрафт в 5000 евро. :arrow: :arrow:
proftpd66
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