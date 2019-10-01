Додано: Сер 02 жов, 2019 11:59

Ну человек написал выше что такое было. Что тут еще надо объяснять?99% вероятность. Booking передает все данные через все данные через разные API халтурщиков. Все данные карт идут на разные внешние сервисы. Через разные платежные терминалы. Я работал в одной компании, где мы своих клиентов, которые, заказывают круизы, отели и т.д. в Дубае, вот они свои клиентов подключали к терминалу который находится в Дубае в национальной валюте этой страны ОАЭ. Я забыл как эта компания называется, по-моему Емирейтс. На футболках Барселоны была такая надпись. Я не знаю как Booking работает и с кем. Они постоянно усовершенствуют.Если Вы заплатите на каком-то сайта типо "Рога и Копыта" за гостиницу, то все данные пойдут через всех барыг. И может куда-то попадет и будет овердрафт в 5000 евро.