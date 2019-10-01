+1
Тем более, что он бессмысленный.
Сто раз уже сказали - несанкционированный овердрафт возможен по любой карте любого банка мира
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:07
+1
Тем более, что он бессмысленный.
Сто раз уже сказали - несанкционированный овердрафт возможен по любой карте любого банка мира
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:12
И что дальше?
Вы будите платить, как добрый человек, 5к евро за этот овер, хз от куда и хз кто его создал, если карта в Кальмаровых островах?
Притом что гостиница и букинг будет заявлять что они этот овер НЕ создавали. А создал хз кто
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