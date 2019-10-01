RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1514151515161517
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:07

  Slx написав:Может хватит разводить флуд?

+1
Тем более, что он бессмысленный.
Сто раз уже сказали - несанкционированный овердрафт возможен по любой карте любого банка мира
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9838
З нами з: 23.01.13
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1399 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:12

  Stringer написав:
  Slx написав:Может хватит разводить флуд?

+1
Тем более, что он бессмысленный.
Сто раз уже сказали - несанкционированный овердрафт возможен по любой карте любого банка мира


И что дальше?

Вы будите платить, как добрый человек, 5к евро за этот овер, хз от куда и хз кто его создал, если карта в Кальмаровых островах? :mrgreen:

Притом что гостиница и букинг будет заявлять что они этот овер НЕ создавали. :mrgreen: А создал хз кто
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 22.12.16
Подякував: 116 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:37

шо дальше?
ну продолжать пукать в ветке
v57
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1514151515161517
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас, Kevin, maxim2014, SILVER_UA, vollena71, wolt450 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76981)
02.10.2019 14:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.