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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1514151515161517
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:07

  Slx написав:Может хватит разводить флуд?

+1
Тем более, что он бессмысленный.
Сто раз уже сказали - несанкционированный овердрафт возможен по любой карте любого банка мира
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:12

  Stringer написав:
  Slx написав:Может хватит разводить флуд?

+1
Тем более, что он бессмысленный.
Сто раз уже сказали - несанкционированный овердрафт возможен по любой карте любого банка мира


И что дальше?

Вы будите платить, как добрый человек, 5к евро за этот овер, хз от куда и хз кто его создал, если карта в Кальмаровых островах? :mrgreen:

Притом что гостиница и букинг будет заявлять что они этот овер НЕ создавали. :mrgreen: А создал хз кто
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:37

шо дальше?
ну продолжать пукать в ветке
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:49

  Stringer написав:
  Slx написав:Может хватит разводить флуд?

+1
Тем более, что он бессмысленный.
Сто раз уже сказали - несанкционированный овердрафт возможен по любой карте любого банка мира

Меня больше удивляет, почему подобные страшилки передаются и распространяются со скоростью звука, а вот о том, что такие явно мошеннические операции, в абсолютном большинстве случаев, аннулируются, и деньги возвращаются владельцу, об этом почему-то предпочитают молчать.
Впрочем, наверное, это даже хорошо. Ибо массовый наплыв хомячков, уверенных, что они могут творить любой треш, а им потом "всё вернется, если что не так", может напрочь утопить механизмы платежных систем, или же по безопасности гайки закрутят настолько, что опять станет проще и дешевле приехать и по месту заплатить наличкой через обменник. Хотя это уже частично произошло. Раньше можно было довольствоваться одним лишь номером карты, а теперь давай - мобила, звонки-пароли-одноразовые коды, лимиты и подозрительные операции... Даже думать не хочется, что будет дальше.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:19

  M-Audio написав:
  Stringer написав:
  Slx написав:Может хватит разводить флуд?

+1
Тем более, что он бессмысленный.
Сто раз уже сказали - несанкционированный овердрафт возможен по любой карте любого банка мира

Меня больше удивляет, почему подобные страшилки передаются и распространяются со скоростью звука, а вот о том, что такие явно мошеннические операции, в абсолютном большинстве случаев, аннулируются, и деньги возвращаются владельцу, об этом почему-то предпочитают молчать.
Впрочем, наверное, это даже хорошо. Ибо массовый наплыв хомячков, уверенных, что они могут творить любой треш, а им потом "всё вернется, если что не так", может напрочь утопить механизмы платежных систем, или же по безопасности гайки закрутят настолько, что опять станет проще и дешевле приехать и по месту заплатить наличкой через обменник. Хотя это уже частично произошло. Раньше можно было довольствоваться одним лишь номером карты, а теперь давай - мобила, звонки-пароли-одноразовые коды, лимиты и подозрительные операции... Даже думать не хочется, что будет дальше.


по ссылке которую я написал, там написано что отели платят большой % за пользования MCC терминалом. Это сделано, что если клиент спалит отель или его апартаменты, то чтобы возместить с него какую-то сумму.

Убыток в гостиночном бизнес что около 500млн в год.

Кроме, этого то что я уже написал, что есть куча барыг, и если забронировать и не заехать в отель, то может быть как-то барыга спишет в овер. Есть куча договоров разных.

Если ты бронируешь на букинге, а терминал через барыг пошел через партию барыг Арабов? Ты будешь жаловаться всем Арабам посредникам? И никто не сможешь ответить. И зачем банке такой геморой чтобы обанкротится что ли?


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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:48

Расчет в Эльдорадо. Кешбэка нет. Разбираются. :|
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:41

  Олег1964 написав:Расчет в Эльдорадо. Кешбэка нет. Разбираются. :|

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VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:48

  VetalUA написав:
  Олег1964 написав:Расчет в Эльдорадо. Кешбэка нет. Разбираются. :|

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Гороховский? :shock:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:57

  Maksi2 написав:Гороховский? :shock:

когда что-то с кеш беками - то думаю он в теме :P
VetalUA
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