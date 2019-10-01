Додано: Сер 02 жов, 2019 13:49

Stringer написав: Slx написав: Может хватит разводить флуд? Может хватит разводить флуд?

+1

Тем более, что он бессмысленный.

Сто раз уже сказали - несанкционированный овердрафт возможен по любой карте любого банка мира +1Тем более, что он бессмысленный.Сто раз уже сказали - несанкционированный овердрафт возможен по любой карте любого банка мира

Меня больше удивляет, почему подобные страшилки передаются и распространяются со скоростью звука, а вот о том, что такие явно мошеннические операции, в абсолютном большинстве случаев, аннулируются, и деньги возвращаются владельцу, об этом почему-то предпочитают молчать.Впрочем, наверное, это даже хорошо. Ибо массовый наплыв хомячков, уверенных, что они могут творить любой треш, а им потом "всё вернется, если что не так", может напрочь утопить механизмы платежных систем, или же по безопасности гайки закрутят настолько, что опять станет проще и дешевле приехать и по месту заплатить наличкой через обменник. Хотя это уже частично произошло. Раньше можно было довольствоваться одним лишь номером карты, а теперь давай - мобила, звонки-пароли-одноразовые коды, лимиты и подозрительные операции... Даже думать не хочется, что будет дальше.