Между делом кто-то всерьез считал что выгодней обычный процент по карте или таки рассрочка ? Я приблизительно считал если гасить одинаковыми сумами в месяц то одно на одно получается.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:43
Re: Monobank
Между делом кто-то всерьез считал что выгодней обычный процент по карте или таки рассрочка ? Я приблизительно считал если гасить одинаковыми сумами в месяц то одно на одно получается.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:23
yama а вам лимит на покупку частями сразу такой установили или вы его как-то поэтапно повышали?
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:47
я активный пользователь рассрочек и оплат частями скажите мне спасибо я спонсор вашего свынорыльского частья на сегодня у меня всего вместе с закрытыми более 12 рассрочек и оплат частями .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:50
в смысле ? я о рассрочке спрашивал .
Я считал у меня получилось что кредиткой пользоваться и выходить из грейса что рассрочкой один %ер переплата одинаковая, только рассрочка еще на месяц откладывает оплату первой части платежа . Вот и хотел спросить кто еще считал что бы свериться
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:39
Кто считал тот не пользуется. )
Если конечно платить только обязательный платеж может цифры будут похожие.
Но есть ли тут такие кому это интересно? )
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:52
Единственное назначение этого лимита.
Рассрочка - для спонсоров.
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