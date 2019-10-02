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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1515151615171518
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:43

Re: Monobank

Зображення это у всех так или только мне ? и что с этим делать какой от этого мне толк ?
Между делом кто-то всерьез считал что выгодней обычный процент по карте или таки рассрочка ? Я приблизительно считал если гасить одинаковыми сумами в месяц то одно на одно получается.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:06

  yama написав:...

Оплата частями.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:23

yama а вам лимит на покупку частями сразу такой установили или вы его как-то поэтапно повышали?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:47

  rudnitep написав:yama а вам лимит на покупку частями сразу такой установили или вы его как-то поэтапно повышали?

я активный пользователь рассрочек и оплат частями :oops: скажите мне спасибо я спонсор вашего свынорыльского частья :mrgreen: на сегодня у меня всего вместе с закрытыми более 12 рассрочек и оплат частями .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:50

  curiousobro написав:
  yama написав:...

Оплата частями.
в смысле ? я о рассрочке спрашивал .
Я считал у меня получилось что кредиткой пользоваться и выходить из грейса что рассрочкой один %ер переплата одинаковая, только рассрочка еще на месяц откладывает оплату первой части платежа . Вот и хотел спросить кто еще считал что бы свериться
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:39

  yama написав: я о рассрочке спрашивал .
Я считал у меня получилось что кредиткой пользоваться и выходить из грейса что рассрочкой один %ер переплата одинаковая, только рассрочка еще на месяц откладывает оплату первой части платежа . Вот и хотел спросить кто еще считал что бы свериться


Кто считал тот не пользуется. )

Если конечно платить только обязательный платеж может цифры будут похожие.
Но есть ли тут такие кому это интересно? )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:52

  yama написав:
  curiousobro написав:
  yama написав:...

Оплата частями.
в смысле ? я о рассрочке спрашивал .
Я считал у меня получилось что кредиткой пользоваться и выходить из грейса что рассрочкой один %ер переплата одинаковая, только рассрочка еще на месяц откладывает оплату первой части платежа . Вот и хотел спросить кто еще считал что бы свериться

Единственное назначение этого лимита.
Рассрочка - для спонсоров.
curiousobro
 
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