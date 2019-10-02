Оплата частями.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:23
yama а вам лимит на покупку частями сразу такой установили или вы его как-то поэтапно повышали?
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:47
я активный пользователь рассрочек и оплат частями скажите мне спасибо я спонсор вашего свынорыльского частья на сегодня у меня всего вместе с закрытыми более 12 рассрочек и оплат частями .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:50
в смысле ? я о рассрочке спрашивал .
Я считал у меня получилось что кредиткой пользоваться и выходить из грейса что рассрочкой один %ер переплата одинаковая, только рассрочка еще на месяц откладывает оплату первой части платежа . Вот и хотел спросить кто еще считал что бы свериться
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:39
Кто считал тот не пользуется. )
Если конечно платить только обязательный платеж может цифры будут похожие.
Но есть ли тут такие кому это интересно? )
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:52
Единственное назначение этого лимита.
Рассрочка - для спонсоров.
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:10
когда цены и курс начинает стремительно расти то иногда бывает выгодно купить по старой цене
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:18
Re: Monobank
Сегодня сильно срубили критерии по наградами - странно, зачем.
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:52
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:21
У меня три АКа - на всех выключил эту *****... А смысл в ней?
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