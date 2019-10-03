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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1516151715181519
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:31

  yama написав: Между делом кто-то всерьез считал что выгодней обычный процент по карте или таки рассрочка ? Я приблизительно считал если гасить одинаковыми сумами в месяц то одно на одно получается.

а що там рахувати? берете рахуєте скільки платили б на залишок по стандартному проценту та порівнюєте з поточним платежем по комісії. тільки платіж по комісії стає більший то значить стало не вигідно і проводите погашення всієї суми. дивно що це ще пояснювати потрібно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:42

Re: Monobank

jay2004 написав:
  Faceless написав:Сегодня сильно срубили критерии по наградами - странно, зачем.


У меня три АКа - на всех выключил эту *****... А смысл в ней?
А какая разница, она есть не просит. Ржачное
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:56

  mephala написав: тільки платіж по комісії стає більший то значить стало не вигідно і проводите погашення всієї суми.


Такой маленький факт, что при досрочном погашении всей суммы рассрочки комиссию платим за весь срок не берем во внимание?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:00

Re: Monobank

Рассрочку можно юзать, если есть возможность переводом операции в рассрочку выйти из минуса, и тогда отбить % за рассрочку кешбеком
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:26

  Aps написав:
  mephala написав: тільки платіж по комісії стає більший то значить стало не вигідно і проводите погашення всієї суми.


Такой маленький факт, что при досрочном погашении всей суммы рассрочки комиссию платим за весь срок не берем во внимание?

:shock:
котобанда у всій своїй красі. чогось навіт не думав що вони настільки знахабніли.
описана схема мною використовується у алли.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:29

  Maksi2 написав:
  VetalUA написав:
  Олег1964 написав:Расчет в Эльдорадо. Кешбэка нет. Разбираются. :|

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Гороховский? :shock:

Свинорил :)
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