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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:31
yama написав:
Между делом кто-то всерьез считал что выгодней обычный процент по карте или таки рассрочка ? Я приблизительно считал если гасить одинаковыми сумами в месяц то одно на одно получается.
а що там рахувати? берете рахуєте скільки платили б на залишок по стандартному проценту та порівнюєте з поточним платежем по комісії. тільки платіж по комісії стає більший то значить стало не вигідно і проводите погашення всієї суми. дивно що це ще пояснювати потрібно.
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mephala
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:42
jay2004 написав: Faceless написав:
Сегодня сильно срубили критерии по наградами - странно, зачем.
У меня три АКа - на всех выключил эту *****... А смысл в ней?
А какая разница, она есть не просит. Ржачное
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Faceless
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:56
mephala написав:
тільки платіж по комісії стає більший то значить стало не вигідно і проводите погашення всієї суми.
Такой маленький факт, что при досрочном погашении всей суммы рассрочки комиссию платим за весь срок не берем во внимание?
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Aps
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:00
Рассрочку можно юзать, если есть возможность переводом операции в рассрочку выйти из минуса, и тогда отбить % за рассрочку кешбеком
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Faceless
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:26
Aps написав: mephala написав:
тільки платіж по комісії стає більший то значить стало не вигідно і проводите погашення всієї суми.
Такой маленький факт, что при досрочном погашении всей суммы рассрочки комиссию платим за весь срок не берем во внимание?
котобанда у всій своїй красі. чогось навіт не думав що вони настільки знахабніли.
описана схема мною використовується у алли.
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mephala
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Додано: Чет 03 жов, 2019 19:29
Maksi2 написав:
Гороховский? :shock:
Свинорил :)
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Додано: Чет 03 жов, 2019 23:28
Maksi2
ну то такое, пользоваться при таких условиях дело каждого.
а вот то что спокойно дают пропадать деньгам с карт это уже слишком.
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lbrjlkf
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Додано: Чет 03 жов, 2019 23:33
lbrjlkf написав:Maksi2
ну то такое, пользоваться при таких условиях дело каждого.
а вот то что спокойно дают пропадать деньгам с карт это уже слишком.
Это потому что западный бизнес они интерпретируют так как надо им и примеряют на нас новые, придуманные ими шаблоны исключительно для личного обогащения, а не для комфотра и сервиса, так как на западе, когда банк обязан вернуть
списщеные деньги со счета, моментально, по заявлению клиента.
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Maksi2
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