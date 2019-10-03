Лучше б они на остаток подняли. 10%, конечно, не ноль, но и до лидеров рынка далеко.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:21
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:50
Молодцы, второй пункт выполнили. Респект - закапываем столбики!!
Но добавились пункты:
3) в закладках депозита - нужно сделать пункт: "% нараховано з останьої виплати". А то общая сумма радует глаз (можно смотреть вечно!), но не очень информативно(((.
4) Сделать пункт "Мой капитал" в гривнах, доларах и евро (как в Привате). Ибо большое количество депошек - а общую сумму не вижу(((.
P.S. Последняя доставка Новой Почтой договора депозита - 56,5 гривны. Я Вас разорю, потихоньку... А в масштабах Неньки - думайТЕ!
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:04
Re: Monobank
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:09
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