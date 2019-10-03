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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1517151815191520
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:21

  ingtrans написав:
  wig написав:16% от привата, с пополнениями и досрочкой, пока никто не перебил.

Только он не всем доступен.
У mono сейчас с досрочным расторжением 17,5% на год.

Лучше б они на остаток подняли. 10%, конечно, не ноль, но и до лидеров рынка далеко.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:50

  jay2004 написав:Придумывают х..рню.((


1) я бы сделал бы выбор: доставку Новой Почтой деподоговора или бонус (кешбек) 35-40 гривен на счёт (с отсылкой договора на електронную почту)... Многие битые свинорылы брали бы второй вариант!
2) чем проводить розыгрыш призов (лохотрон) - лучше дали бы +0,5% к ставке. И я был бы весь твой, Моня.)


Молодцы, второй пункт выполнили. Респект - закапываем столбики!!

Но добавились пункты:
3) в закладках депозита - нужно сделать пункт: "% нараховано з останьої виплати". А то общая сумма радует глаз (можно смотреть вечно!), но не очень информативно(((.
4) Сделать пункт "Мой капитал" в гривнах, доларах и евро (как в Привате). Ибо большое количество депошек - а общую сумму не вижу(((.

P.S. Последняя доставка Новой Почтой договора депозита - 56,5 гривны. Я Вас разорю, потихоньку... А в масштабах Неньки :wink: - думайТЕ!
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:04

Re: Monobank

  jay2004 написав:А в масштабах Неньки - думайТЕ!

Будете капать - будут бесплатно присылать договор с ЕЦП на электронку, а бумажку - за свои или ножками забирать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:09

  jay2004 написав:P.S. Последняя доставка Новой Почтой договора депозита - 56,5 гривны. Я Вас разорю, потихоньку... А в масштабах Неньки :wink: - думайТЕ!


Возможно не так уж много заказывают эти договора.
А вот скидку за незаказ будут брать почти все.
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