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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:21
ingtrans написав: wig написав:
16% от привата, с пополнениями и досрочкой, пока никто не перебил.
Только он не всем доступен.
У mono сейчас с досрочным расторжением 17,5% на год.
Лучше б они на остаток подняли. 10%, конечно, не ноль, но и до лидеров рынка далеко.
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wig
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:50
jay2004 написав:
Придумывают х..рню.((
1) я бы сделал бы выбор: доставку Новой Почтой деподоговора или бонус (кешбек) 35-40 гривен на счёт (с отсылкой договора на електронную почту)... Многие битые свинорылы брали бы второй вариант!
2) чем проводить розыгрыш призов (лохотрон) - лучше дали бы +0,5% к ставке. И я был бы весь твой, Моня.)
Молодцы, второй пункт выполнили. Респект - закапываем столбики!!
Но добавились пункты:
3) в закладках депозита - нужно сделать пункт: "% нараховано з останьої виплати". А то общая сумма радует глаз (можно смотреть вечно!), но не очень информативно(((.
4) Сделать пункт "Мой капитал" в гривнах, доларах и евро (как в Привате). Ибо большое количество депошек - а общую сумму не вижу(((.
P.S. Последняя доставка Новой Почтой договора депозита - 56,5 гривны. Я Вас разорю, потихоньку... А в масштабах Неньки
- думайТЕ!
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jay2004
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:04
jay2004 написав:
А в масштабах Неньки - думайТЕ!
Будете капать - будут бесплатно присылать договор с ЕЦП на электронку, а бумажку - за свои или ножками забирать.
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curiousobro
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:09
jay2004 написав:
P.S. Последняя доставка Новой Почтой договора депозита - 56,5 гривны. Я Вас разорю, потихоньку... А в масштабах Неньки
- думайТЕ!
Возможно не так уж много заказывают эти договора.
А вот скидку за незаказ будут брать почти все.
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Aps
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:37
Прошло два дня, кешбэка за Эльдорадо нету. Горячка пишет ждите.
Отака х"ня, малята.
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Олег1964
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:42
Олег1964 написав:
Прошло два дня, кешбэка за Эльдорадо нету.
У меня с кешбэком за Алло разобрались за пару часов.
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ingtrans
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:54
Олег1964 написав:
Прошло два дня, кешбэка за Эльдорадо нету. Горячка пишет ждите.
Отака х"ня, малята.
Мне вернули. Через 3 дня. Эльдорадо.
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mihasik
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:28
wig написав: ingtrans написав: wig написав:
16% от привата, с пополнениями и досрочкой, пока никто не перебил.
Только он не всем доступен.
У mono сейчас с досрочным расторжением 17,5% на год.
Лучше б они на остаток подняли. 10%, конечно, не ноль, но и до лидеров рынка далеко.
а кто даёт лучше на остаток?
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ukrmvs
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:32
ukrmvs шарик скунц
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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