RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1518151915201521
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:21

коко разве 17? 15 при том что могут изменить в любой момент.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 22.12.16
Подякував: 117 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:31

  proftpd66 написав:коко разве 17? 15 при том что могут изменить в любой момент.

СоСо банка 11.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29594
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:20

  Олег1964 написав:
  VetalUA написав:
  Олег1964 написав:Расчет в Эльдорадо. Кешбэка нет. Разбираются. :|

Зображення

Прошло два дня, кешбэка за Эльдорадо нету. Горячка пишет ждите.
Отака х"ня, малята. :|


зате пишуть ставки по депошкам вверх
:D
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6104
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1518151915201521
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: balbesik, Flamingo, ingtrans, kostya77, ol_zy, VetalUA і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23568)
04.10.2019 22:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.