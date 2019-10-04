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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:31
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:20
зате пишуть ставки по депошкам вверх
+50грн !
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Додано: Суб 05 жов, 2019 14:57
Действительно ставки пошли вверх - 18,5 на год. К сожалению в приложении не видно - изменили ли они практику с пополнением не железного депо или нет, за что им отдельное фу, пришлось лезть на сайт.
Но там новые вопросы только появились :
что за комиссия за перевод денег на депозит ? Имеется в виду из другого банка (надеюсь кроме УНИ) сразу на депо счет, или появились какие то новые незадокументированные "сюрпризы" типа комис за внесение на депо с родной карты ?
Додано: Суб 05 жов, 2019 17:06
похоже свои люди во власти и НБУ особо "не укусит"
учетная ставка НБУ - 16.5%
Востаннє редагувалось VetalUA в Суб 05 жов, 2019 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 жов, 2019 19:39
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