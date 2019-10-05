proftpd66 написав:коко разве 17? 15 при том что могут изменить в любой момент.
СоСо банка 11.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
greenozon написав:зате пишуть ставки по депошкам вверх
Действительно ставки пошли вверх - 18,5 на год. К сожалению в приложении не видно - изменили ли они практику с пополнением не железного депо или нет, за что им отдельное фу, пришлось лезть на сайт.
Но там новые вопросы только появились :
Програма лояльності Передбачено кешбек від банку до 0.6% - компенсація комісії за переказ коштів на депозит
что за комиссия за перевод денег на депозит ? Имеется в виду из другого банка (надеюсь кроме УНИ) сразу на депо счет, или появились какие то новые незадокументированные "сюрпризы" типа комис за внесение на депо с родной карты ?
ROLF написав:Сегодня стал жертвой шахраїв....две предавторизации с возвратом,и платеж...как где могли узнать данные карты ? У кого какие мысли?
По традиции сам спросил,сам отвечу...,по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса,картами Мони и Альфы расчитались на АЙ тюнсе, в тоже время были попытки расчета Приватом и Авалем,на Привате успел обнулить лимит на расчеты,на Авале была пустая карта. Поддержка Мони приняла заявку-будем разбираться...бла..бла,самые технологичичные и т.д.,пока результата нет. А Альфа уже списанные деньги сегодня вернула на счет,так что вот.
ROLF написав:Сегодня стал жертвой шахраїв....две предавторизации с возвратом,и платеж...как где могли узнать данные карты ? У кого какие мысли?
По традиции сам спросил,сам отвечу...,по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса,картами Мони и Альфы расчитались на АЙ тюнсе, в тоже время были попытки расчета Приватом и Авалем,на Привате успел обнулить лимит на расчеты,на Авале была пустая карта. Поддержка Мони приняла заявку-будем разбираться...бла..бла,самые технологичичные и т.д.,пока результата нет. А Альфа уже списанные деньги сегодня вернула на счет,так что вот.
Моно тоже вернул...
Хотя в тоже время пинал поддержку Эпл...но там стандартные отписки....проверте какие расчеты были по вашей учетной записи,может вы или ваши друзья,члены семьи и т.д.,отвечаю у меня нет учетки,тогда свяжитесь с поддержкой вашего региона...и другое бла..бла...